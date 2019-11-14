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КНДР відмовилася від переговорів з США в грудні

Новини » В світі     14.11.2019 - 16:42
КНДР відмовилася від переговорів з США в грудні
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (whitehouse.gov)

КНДР не зацікавлені в перенесенні угоди про денуклеаризацію

Північна Корея (КНДР) відмовилася від нової зустрічі з Сполученими Штатами, яку американська сторона пропонувала провести у грудні. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що США запропонували КНДР провести зустріч в грудні на території третьої держави, на якій планувалося обговорити питання ядерного роззброєння (денуклеаризації) Корейського півострова.

За словами головного переговірника з ядерного роззброєння КНДР Кім Мен Гіла, Північна Корея не зацікавлена в нових переговорах, спрямованих на перенесення крайнього терміну денуклеаризації.

"Ми готові сідати за столом переговорів з США в будь-якому місці, у будь-який час, якщо є можливість вирішити питання шляхом переговорів. Але, якщо США, як і раніше переслідують нездоровий мета умовити нас, щоб спокійно пропустити певний термін - до кінця року, як це було під час корейсько-американських робочих переговорів на початку жовтня в Швеції, то такими переговорами ми не цікавимося", - заявив представник КНДР.

Нагадаємо, на початку жовтня в Швеції відбулися переговори між КНДР і США про денуклеаризацію Корейського півострова. Північна Корея перервала переговори на робочому рівні з США, заявивши, що "переговори не виправдали очікувань".

Раніше повідомлялося, що в грудні може відбутися саміт за участю лідером США і КНДР Дональда Трампа і Кім Чен Ина, на якому планувалося обговорити угоду про денуклеаризацію. Як повідомляли представники КНДР, в кінці 2019 року закінчується крайній термін з переговорів про ядерне роззброєння.

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