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У КНДР заявили, що більше не ведуть переговорів з США

Новини » В світі     18.11.2019 - 13:33
У КНДР заявили, що більше не ведуть переговорів з США
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (whitehouse.gov)

У Північній Кореї переговори назвали безглуздими

У понеділок, 18 листопада, представники Північної Кореї, що не зацікавлені у "безглуздих" переговорах з США і закликали покласти край так званій "політиці ворожості", якщо Америка хоче діалогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Повідомляється, що північнокорейский лідер Кім Чен Ин у своїй заяві, переданій державному агентству KCNA сказав, що бачив повідомлення Трампа від 17 листопада в Twitter, що сигналізує про чергову зустріч, але додав, що мало що покращилося, незважаючи на три зустрічі між двома лідерами з червня минулого року.

"Ми більше не зацікавлені в таких переговорах, які нічого не приносять нам... Оскільки ми не отримуємо нічого натомість, ми більше не будемо дарувати президенту США те, чим він може похвалитися, але отримаємо компенсацію за ті успіхи, якими президент Трамп пишається", - сказав він.

Нагадаємо, Трамп і Кім вперше зустрілися на саміті в Сінгапурі в червні минулого року, щоб просунути переговори, які, як сподіваються в США, призведуть до ліквідації ядерної зброї у Північній Кореї.

Переговори також не досягли прогресу після другої зустрічі, яка відбулася у В'єтнамі в лютому, хоча обидва лідери домовилися в червні на третій нараді відновити переговори.

У квітні Кім встановив для Сполучених Штатів крайній термін на кінець року, проте пізніше Північна Корея відмовилася від переговорів у грудні.

Нагадаємо, раніше США і Південна Корея відклали проведення спільних військових навчань, запланованих у листопаді, через невдоволення з боку Північної Кореї.

США та Південна Корея відклали військові навчання через КНДР КНДР закликала США відмовитися від навчань в Південній Кореї
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