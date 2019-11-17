ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США та Південна Корея відклали військові навчання через КНДР

Новини » Політика     17.11.2019 - 09:24
США та Південна Корея відклали військові навчання через КНДР
Ілюстративне фото (flickr.com The U.S. Army)

КНДР вимагала скасувати заплановані навчання Вашингтона та Сеула

Сполучені Штати Америки та Південна Корея відклали проведення спільних військових навчань, запланованих в листопаді, через невдоволення з боку Північної Кореї (КНДР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив міністр оборони США Марк Еспер, Вашингтон та Сеул домовилися відкласти навчання військово-повітряних сил для підтримки прагнення КНДР до мирного врегулювання ситуації на Корейському півострові.

"Я не розглядаю це як поступку. Я бачу в цьому добросовісну спробу ... для забезпечення миру", - наголосив глава Пентагону.

Крім того, Еспер закликав Пхеньян повернутися за стіл переговорів без попередніх домовленостей.

"Ми закликаємо КНДР продемонструвати ту ж саму добру волю, що і зважене рішення про проведення тренувань, маневрів та випробувань", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пхеньян звернувся до Вашингтону з закликом скасувати проведення спільних військових навчань з Південною Кореєю. У КНДР наголошували, що спільні навчання можуть стати причиною погіршення положення на Корейському півострові.

Напередодні, в КНДР звинуватили США у посиленні конфронтації через заплановані військові навчання з Південною Кореєю. В північнокорейському МЗС заявляли, що проведення військових навчань на Корейському півострові може поставити за загрозу дипломатичний процес.

США та Китай обговорили першу частину торговельної угоди У США пригрозили Туреччині санкціями через нові поставки С-400
Новини України Сполучені Штати АмерикиученияКНДРЮжная Корея
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся