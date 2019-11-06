ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У КНДР звинуватила США у посиленні конфронтації

Новини » В світі     06.11.2019 - 17:49
У КНДР звинуватила США у посиленні конфронтації
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (whitehouse.gov)

МЗС Північної Кореї вважає, що проведення навчань США в Південній Кореї несе загрозу дипломатичного процесу

Північна Корея (КНДР) звинуватила США посилення конфронтації з-за військових навчань Південної Кореї, запланованих на грудень місяць. Про це повідомляє France 24.

За словами представник Міністерства закордонних справ КНДР Квон Чжон Гин, проведення військових навчань США і Південної Кореї на Корейському півострові може поставити за загрозу дипломатичний процес.

"Ми неодноразово підкреслювали, що спільні військові навчання змусять нас переглянути важливі кроки, які ми вже зробили. Наше терпіння досягає межі", - повідомив представник МЗС КНДР.

Спочатку очікувалося, що військові навчання можуть бути відкладені, щоб підтримати дипломатичні зусилля з денуклеаризації Корейського півострова. Пізніше представник Пентагону США Девід Істберн заявив, що Америка не планує скасовувати навчання в Південній Кореї в грудні. Остаточне рішення буде прийнято після консультацій на рівні міністрів оборони країн, яка відбудеться в кінці листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин планує провести в грудні зустріч з президентом США Дональдом Трампом. За даними розвідки Південної Кореї, США і КНДР можуть відновити переговори на робочому рівні з ядерного роззброєння Корейського півострова в листопаді або не пізніше початку грудня цього року.

Також РБК-Україна писало, що КНДР закликала США не ігнорувати крайній термін для переговорів з денуклеаризації з-за особистих взаєминах Дональда Трампа з Кім Чен Ином.

США попередили Німеччину про російську загрозу У Британії вважають дії Ірану з ядерної угоди загрозою нацбезпеці
Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРядерное соглашение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся