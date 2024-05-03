США не дали денег на пенсии украинцам. Ждать ли проблем с выплатами

При подготовке материала были использованы заявления премьер-министра Украины, комментарий Министерства финансов для РБК-Украина, нормативно-правовые акты правительства Украины, закон США о выделении Украине дополнительной финансовой помощи, комментарии экспертов.

Хватит ли средств без денег от США

Как росли цены, зарплаты и пенсии

Откуда брали деньги на пенсии с начала года

Как распределяется ЕСВ

В недавно принятом пакете помощи США для Украины на 61 млрд долларов для покрытия дефицита госбюджета предусмотрено 7,8 млрд. Но эти средства не пойдут на финансирование пенсионных выплат, следует из решения Конгресса.

Тем не менее на планах украинского правительства по увеличению пенсий и графике выполнения социальных обязательств перед украинцами это не отразится, заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это (7,8 млрд - ред) та часть "бюджетного пазла", которой нам не хватало, чтобы закрыть дефицит бюджета до конца этого года. Фактически, мы точно уверены, что в этом году и в следующем году мы профинансируем все социальные платежи, все пенсии, все субсидии”, - заявил премьер.

Он отметил, что выплаты будут своевременно и в полном объеме. “Собственно, американская помощь дает нам уверенность в выполнении этих обязательств на 100%", - сказал Шмыгаль.

Хватит ли средств без денег от США

В Министерстве финансов Украины уверены, что даже с учетом запрета использования средств от США для выплаты пенсий денег на эти цели в текущем году хватит.

“С октября 2023 Украина не получала прямую бюджетную поддержку от США, в то же время все пенсионные расходы были обеспечены”, - отметили в Минфине в комментарии РБК-Украина.

На сегодняшний день, говорится в комментарии, задолженности по выплате пенсий нет, и дальше пенсионное обеспечение планируется проводить своевременно и в полном объеме.

“Ожидается, что в 2024 году Украина получит необходимый объем внешнего финансирования для обеспечения социальных расходов в полном объеме”, - заявили в Минфине.

Речь прежде всего идет о других источниках финансирования. В частности, о финансовой поддержке ЕС и остальных стран-партнеров - Япония, Канада, Великобритания Норвегия. По состоянию на 25 апреля объем средств для бюджета от партнеров составил 11,8 млрд долларов. И это при том, что на конец января сумма такой помощи была меньше – 1,2 млрд.

Графина Минфина

Доктор экономических наук Алексей Плотников не видит ничего страшного в том, что использование помощи США ограничено для финансирования пенсионных выплат. Такое ограничение он связывает с отличием систем пенсионного обеспечения.

"В США нет солидарной системы, поэтому внутри страны было бы не совсем понятно финансирование солидарной системы Украины", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Даже при таком ограничении, отметил экономист, Минфин сможет в случае необходимости перераспределить постатейные расходы. "Думаю, что пенсионный фонд будет профинансирован за чет того, что будет поступать от других международных партнеров", – уверен Плотников.

Как росли цены, зарплаты и пенсии

В прошлом году, по информации правительства, минимальная зарплата выросла на 6% - с 6700 грн до 7100 грн. Прожиточный минимум увеличился в среднем на 12% – до 2920 грн. Инфляция составила 5,1%. Именно изменение "минималки" и инфляции и определили размер индексации пенсий с 1 марта, в соответствии с законом – на 8%.

По словам Дениса Шмыгаля, новый средний размер повышения пенсий составил 322 грн, а средняя пенсия выросла до 5 717 грн. Индексация коснулась более 10 миллионов украинцев: 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств и почти 100 тысяч "чернобыльцев".

Кроме того, с 1 апреля проведен автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа. А позже планируется индексировать самые низкие пенсии.

Откуда брали деньги на пенсии с начала года

Пенсионные выплаты в Украине финансируются за счет отчислений в Пенсионный фонд Единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ЕСВ). Но этих средств не хватает для покрытия потребностей, поэтому дополнительно выделяются бюджетные деньги (трансферты).

Поскольку все поступления в госбюджет (от налоговой, таможни, прибыль компаний и т.д.) идут исключительно на военные нужды, дефицит денег на пенсии и другие социальные расходы, в том числе зарплаты чиновников, компенсируют за счет поступлений от международных доноров.

По информации Министерства финансов, на эти цели в январе Украина получила 300 млн долларов в рамках проекта Всемирного банка INSPIRE от Японии. Средства, сообщили РБК-Украина в Минфине, были направлены на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения.

В феврале в общий фонд госбюджета поступило 760 млн долларов на безвозвратной основе в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine от Японии и Норвегии. Их использовали, в том числе, и на частичную компенсацию пенсионных расходов.

В марте Минфин привлек 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility. "Эти средства не имеют целевого назначения, поэтому используются для финансирования приоритетных направлений. Согласно очередности выплат социальные расходы являются одними из первых в приоритетности", - отметили в Минфине.

Также было привлечено 1,5 млрд долларов от Канады и 1,4 млрд долларов по линии Всемирного банка от Японии и Великобритании. Эти средства также были направлены на социальные расходы.

В госбюджете на текущий год на выплату пенсий, надбавок к ней и различного рода компенсаций и доплат предусмотрено 271,9 млрд гривен. По данным Пенсионного фонда, в январе-марте 2024 года на такие выплаты было направлено 177 млрд гривен.

Как распределяется ЕСВ

На сегодняшний день, уточнили РБК-Украина в Министерстве финансов, сумма единого социального взноса, согласно постановлению правительства, распределяется следующим образом:

· общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы – 4,8058 %;

· общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, – 9,5727%;

· общеобязательное государственное пенсионное страхование (в солидарную систему) – 85,6215%.

Пока назвать конкретные суммы расходов нельзя, поскольку Пенсионный фонд сейчас уточняет параметры своего бюджета на 2024 год.