Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине

Сенат США сегодня, 23 апреля (24 апреля - по киевскому времени), одобрил законопроект о предоставлении помощи Украине. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию голосования в Сенате США.

В ходе голосования за законопроект, предусматривающий предоставление Украине помощи на 61 млрд долларов, в финале 79 сенаторов отдали свои голоса "за".

Против высказались 18 сенаторов.

Что США предусмотрели для помощи Украине

Данный законопроект предусматривает выделение финансов на помощь Украине на общую сумму более 60 миллиардов долларов. В частности, 49,9 млрд долларов предусмотрено на оборонные расходы, 1,57 млрд будет направлено на экономическую помощь и еще 400 млн на защиту границ и гуманитарное разминирование.

В то же время законопроект предусматривает 7,8 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, но эти деньги будут предоставлены как кредит. Его условия будут определены отдельным договором.

РБК-Украина уже сообщало, что данный кредит в дальнейшем может быть списан. Такие полномочия будет иметь президент США, но после выборов 5 ноября 2024 года.

Как ожидается, законопроект будет немедленно подписан президентом США. После этого, Вашингтон в кратчайший срок должен выделить Украине новый пакет военной помощи.

Что может быть в новом пакете помощи от США

На днях стало известно, что в этот раз администрация американского президента Джо Байдена готовит больший пакет военной помощи Украине, чем обычно.

Ожидается, что новая помощь Украине будет включать бронетехнику как дополнение к срочно необходимым артиллерийским системам и средствам противовоздушной обороны.

По данным западных СМИ, пакет будет содержать:

боевые машины "Брэдли";

"Хаммеры";

бронетранспортеры M113;

артиллерию;

средства противовоздушной обороны;

ракеты.

Также Украина может получить дальнобойные ракеты ATACMS.