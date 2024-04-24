ua en ru
Ср, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине

США, Среда 24 апреля 2024 04:44
UA EN RU
Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине Фото: Сенат США одобрил помощь Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сенат США сегодня, 23 апреля (24 апреля - по киевскому времени), одобрил законопроект о предоставлении помощи Украине. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию голосования в Сенате США.

В ходе голосования за законопроект, предусматривающий предоставление Украине помощи на 61 млрд долларов, в финале 79 сенаторов отдали свои голоса "за".

Против высказались 18 сенаторов.

Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине

Что США предусмотрели для помощи Украине

Данный законопроект предусматривает выделение финансов на помощь Украине на общую сумму более 60 миллиардов долларов. В частности, 49,9 млрд долларов предусмотрено на оборонные расходы, 1,57 млрд будет направлено на экономическую помощь и еще 400 млн на защиту границ и гуманитарное разминирование.

В то же время законопроект предусматривает 7,8 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, но эти деньги будут предоставлены как кредит. Его условия будут определены отдельным договором.

РБК-Украина уже сообщало, что данный кредит в дальнейшем может быть списан. Такие полномочия будет иметь президент США, но после выборов 5 ноября 2024 года.

Как ожидается, законопроект будет немедленно подписан президентом США. После этого, Вашингтон в кратчайший срок должен выделить Украине новый пакет военной помощи.

Что может быть в новом пакете помощи от США

На днях стало известно, что в этот раз администрация американского президента Джо Байдена готовит больший пакет военной помощи Украине, чем обычно.

Ожидается, что новая помощь Украине будет включать бронетехнику как дополнение к срочно необходимым артиллерийским системам и средствам противовоздушной обороны.

По данным западных СМИ, пакет будет содержать:

  • боевые машины "Брэдли";
  • "Хаммеры";
  • бронетранспортеры M113;
  • артиллерию;
  • средства противовоздушной обороны;
  • ракеты.

Также Украина может получить дальнобойные ракеты ATACMS.

Помощь Украине от США

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. И теперь после поддержки его в Сенате законопроект будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.

Заметим, что предоставление помощи Украине в Штатах затягивалось уже несколько месяцев. Подробнее о том, почему так происходило, и что повлияло на его принятие, можно узнать - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война России против Украины
NEWS
Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине
Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится