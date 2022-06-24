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У ДСНС розповіли, скільки часу буде потрібно для розмінування України

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 15:20
У ДСНС розповіли, скільки часу буде потрібно для розмінування України Фото: на розмінування України буде потрібно 10 років (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На розмінування території України після війни проти Росії за приблизними розрахунками знадобитися щонайменше 10 років.

Про це заявив прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

"Це оптимістичні підрахунки, тому що ми не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів. Підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням країни після Першої та Другої світових воєн", - заявив він.

За словами речника ДСНС, вже розміновано понад 62 тисячі гектарів території країни. При цьому знешкоджено понад 45 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них близько 2 тисяч авіаційних бомб.

Раніше повідомлялося, що Великобританія готова надати допомогу в розмінуванні узбережжя України.

Крім того, західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм.

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