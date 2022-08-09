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США нададуть майже 90 млн доларів на розмінування України

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Вашингтон, Вівторок 09 серпня 2022 21:14
США нададуть майже 90 млн доларів на розмінування України Фото: США допоможуть розмінувати Україну (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Державний департамент США затвердив виділення 89 млн доларів на підготовку саперів, які будуть розміновувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на представника Держдепу пише, ці кошти підуть на обладнання для розмінування та навчання. Очікується, що протягом року зможуть оснастити 100 груп зі знешкодження боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Молдова планує направити до України досвідчених саперів, які брали участь у миротворчих операціях на Балканах.

За оцінками ДСНС, на розмінування після війни з Росією може піти до 10 років.

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