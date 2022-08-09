США нададуть майже 90 млн доларів на розмінування України

Державний департамент США затвердив виділення 89 млн доларів на підготовку саперів, які будуть розміновувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання з посиланням на представника Держдепу пише, ці кошти підуть на обладнання для розмінування та навчання. Очікується, що протягом року зможуть оснастити 100 груп зі знешкодження боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Молдова планує направити до України досвідчених саперів, які брали участь у миротворчих операціях на Балканах.

За оцінками ДСНС, на розмінування після війни з Росією може піти до 10 років.

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