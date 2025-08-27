В США мужчина расстрелял мессу в католической школе: погибли двое детей, есть раненые

По данным полиции, из-за стрельбы погибли по меньшей мере двое детей - 8 и 10 лет. Злоумышленник расстрелял школьную мессу католической школы, которую проводили по случаю первой недели обучения в школе. По данным следствия, он подошел к зданию церкви и через окна открыл огонь по людям, которые сидели на скамьях.

Сам стрелок был ликвидирован правоохранителями. Известно, что ему было чуть больше 20 лет, у него были винтовка, дробовик и пистолет. Однако большую часть вооружения он не успел использовать.

Криминального прошлого у злоумышленника не было, полиция пытаетсяустановить мотивы совершения преступления. Стрельбу расценивают, как "умышленный акт насилия".

Кроме погибших, 17 человек получили ранения, 14 из них - это дети в возрасте от 6 до 14 лет. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, четырем понадобились срочные операции.

"Это был преднамеренный акт насилия против невинных детей и других верующих", - сказал руководитель полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара.