Ураган "Лаура": у Луїзіані загинуло 6 людей і стався витік хлору на заводі

Фото: ураган "Лаура" (twitter.com/AaronRigsbyOSC)

На хімічному заводі на південному заході Луїзіани стався витік хлору і виникла пожежа

Жертвами урагану “Лаура” у штаті Луїзіана (США) стали щонайменше шестеро людей. Крім того на хімічному заводі на південному заході штату стався витік хлору.

Про це повідомляє місцевий телеканал KPLC.

Дані про жертви постійно оновлюють. Точно відомо про чотирьох загиблих: 14-річна дівчинка і 68-річний соловік загинули, коли дерево впало на будинок, 24-річний чоловік помер від отруєння чадним газом у себе вдома. Також відомо про ще одного чоловіка, який загинув у човні, який затонув під час шторму.

Також через ураган на хімзаводі компанії BioLab, на якому виробляють компоненти миючих засобів, стався витік хлору і виникла пожежа.

На даний момент співробітники профільних служб штату спільно з керівниками заводу намагаються локалізувати витік. Деякі дороги поблизу підприємства перекриті через наслідки урагану.

Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс написав в Twitter, що людям, які знаходяться поруч з місцем події, необхідно не залишати свого місця перебування, зачинити вікна і двері, а також вимкнути кондиціонери.

Він додав, що людям не варто виходити на вулицю і слід чекати “додаткових вказівок від місцевої влади”.

Згідно з останніми оцінками Національного центру зі спостереження за ураганами, “Лаура” зараз вже вважається тропічним штормом, швидкість вітру в його межах знизилася і становить близько 29 м/с. Він перебуває на кордоні між штатами Луїзіана і Арканзас і рухається на північ зі швидкістю 6,7 м/с.

Нагадаємо, у середу ввечері циклон “Лаура”, що вважався в той час ураганом четвертої категорії з п’яти можливих, наблизився до узбережжя Луїзіани і Техасу.

На Гаїті жертвами шторму "Лаура" стали п'ять людей.

Раніше повідомлялося, що в Мексиці через ураган "Ханна" загинули чотири людини і ще шестеро вважаються зниклими безвісти.