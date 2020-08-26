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Ураган "Лаура" в США посилився до передостанньої категорії

США, Середа 26 серпня 2020 23:59
Ураган "Лаура" в США посилився до передостанньої категорії
Фото: Ураган "Лаура" (twitter.com/HaitiMania)
Автор: Надія Собенко

Метеорологи попереджають про сильні пориви вітру і повені

Ураган "Лаура" біля південного узбережжя США посилився до четвертої категорії за п'ятибальною шкалою. Це означає, що ураган вважають "надзвичайно небезпечним".

Про це повідомляє Національний центр США по спостереженню за ураганами.

Згідно з його інформацією, швидкість вітру в межах циклону досягає 61 м/с, що відповідає четвертій категорії за шкалою ураганів. Ураган продовжує посилюватися, зараз він рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю 7,2 м/с.

Метеорологи попереджають про "катастрофічні штормові хвилі, сильні пориви вітру і повені".

За прогнозом центру, циклон наблизиться до узбережжя Техасу і Луїзіани до вечора середи. Після того як зливи обрушаться на узбережжя, синоптики прогнозують різке ослаблення "Лаури".

Метеорологи заявляють про "потенційно катастрофічні збитки" від урагану. Влада Техасу і Луїзіани наказала 585 тис. Місцевих жителів евакуюватися в зв'язку з наближенням "Лаури".

Зазначимо, що тропічний шторм, що отримав ім'я "Лаура", сформувався в північній частині Атлантичного океану і рухається на захід.

Нагадаємо, на Гаїті жертвами шторму "Лаура" стали п'ять людей.

Раніше повідомлялося, що в Мексиці через ураган "Ханна" загинули чотири людини і ще шестеро вважаються зниклими безвісти.

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