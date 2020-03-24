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Трамп: США в найближчі тижні відновлять економічну діяльність

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 08:19
Трамп: США в найближчі тижні відновлять економічну діяльність
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США підкреслив, що "ліки не повинні бути гірше проблеми"

США в найближчі тижні відновлять економічну діяльність, яку призупинили через коронавірус. Про це заявив президент США Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі, повідомляє AP.

Президент США підкреслив, що "ліки не повинні бути гірше проблеми", і якщо карантинні обмеження затягнуться на місяці, то це, на думку Трампа, призведе до більшої кількості смертей, ніж коронавірус.

Зазначимо, у США зафіксовано понад 46 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли 585 осіб.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 21 березня заявив, що пандемію коронавіруса в світі можна подолати в стислі терміни. Проте точних термінів він не назвав.

Раніше Сполучені Штати призупинили надання звичайних візових послуг у всіх посольствах і консульствах США у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі.

Зазначимо, на 23 березня у світі кількість смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 досягла 14 705 осіб. В цілому в світі зараз налічується 339 035 тисяч інфікованих. У свою чергу, одужали 98 799 чоловік.

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