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У Вашингтоні ввели карантин до 24 квітня

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 04:22
У Вашингтоні ввели карантин до 24 квітня
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Заборонили роботу всіх підприємств "не першої необхідності"

Мер Вашингтона (США) Мюріель Баузер видала указ про тимчасове закриття всіх підприємств, що не мають першорядного значення, а також заборонила зборів десяти і більше осіб у зв'язку з поширенням коронавіруса на території округу Колумбія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Столична влада тимчасово заборонили роботу всіх міських туристичних агентств, тренажерних залів, оздоровчих клубів, спа і масажних закладів; театрів, кінотеатрів, зорових залів, нічних клубів, перукарень та манікюрних салонів, тату-салонів, роздрібних магазинів одягу та інших бізнесів не першої необхідності.

Згідно з текстом указу, під його дію потрапляють компанії, що надають послуги першорядної важливості: продуктові магазини, банки, автомайстерні, дитячі садки, лікарні, аптеки, ветеринарні клініки і ще ряд закладів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зняти обмежувальні заходи, введені у зв'язку з пандемією коронавіруса, до 12 квітня.

До цього він говорив, що США в найближчі тижні відновлять економічну діяльність, яку призупинили через коронавіруса.

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