Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 26 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус в Україні зафіксовано ще в ряді областей

Число заражених коронавірусом в Україні перевищило 140 осіб. Кількість летальних випадків зросла до 5, а перший інфікованих у нашій країні вже повністю здоровий. Також зростає список областей, в яких виявлено COVID-19. Тільки за останню добу їх кількість збільшилася до 16. Детальніше про поширення коронавіруса, а також офіційна статистика МОЗ - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 26 березня

Чернівецька область - 38 інфікованих (1 летальний, 1 одужав). Регіон лідирує за кількістю інфікованих людей. Саме тут 3 березня був виявлений перший підтверджений випадок зараження COVID-19 в Україні. На даний момент чоловік повністю одужав.

Як поширювався коронавірус вірус в області:

3 березня - 1 людина

12 березня - 1 людина

16 березня - 2 людини

17 березня - 6 осіб

19 березня - 5 осіб

20 березня - 10 осіб

24 березня - 13 осіб

25 березня отримано повідомлення від ОДА про 4 нових випадках, коронавірус був діагностований у двох жінок і двох чоловіків.

Київ - 34 інфікованих. Перших два зараження в Києві були виявлені 16 березня. Наступне лабораторно підтверджене інфікування відбулося 19-го числа. А починаючи з 22 березня в Києві різко зросла кількість виявлених випадків зараження COVID-19 – відразу у 20 жителів столиці тести дали позитивний результат.

25 березня у столиці у трьох чоловіків віком 31, 36 і 67 років виявлена коронавірусна інфекція. Всі вони повернулися з-за кордону, а зараз перебувають в Олександрівській лікарні.

Київська область - 24 інфікованих. Перший випадок інфікування був виявлений 17 березня у нардепа Сергія Шахова.

Другий випадок COVID-19 виявлений 18 березня, третій – 20-го числа. 22 березня виявлено чергові 3 випадки зараження, 24 березня тести на коронавірус підтвердилися у 10 осіб. 25 березня інфекція виявлена ще у 7 осіб.

Івано-Франківська область - інфікованих 16 (2 летальних випадки). В цьому регіоні перший випадок інфікування був виявлений 19 березня у 56-річної жінки, яка пізніше померла. Другий випадок COVID-19 був зафіксований 20 березня. Наступні три випадки були виявлені 22-го числа. 25 березня підтвердження отримали ще 11 випадків.

Тернопільська область - 8 інфікованих (1 летальний випадок за останню добу). Перший випадок COVID-19 був виявлений в області 20 березня, другий випадок – 23 березня, ще два інфекції виявлено 24-го числа. Протягом 25 березня лабораторно підтвердилися 4 нових випадки зараження COVID-19, а один хворий, 68-річний чоловік, помер 25 березня.

Запорізька область - 7 інфікованих. Відразу п'ять випадків зараження COVID-19 підтверджені 25 березня в Запорізькій області. Чотири людини знаходяться в обласній інфекційній лікарні, один мелитополец знаходиться на самоізоляції. Імовірно, всі хворі заразилися за кордоном.

Одеська область - 4 інфікованих. До першого позитивного результату на COVID-19, який був зафіксований 24 березня, в регіоні 25-го числа додалося ще три підтверджених випадки: два чоловіки і одна жінка.

Дніпропетровська область - 3 інфікованих. Два перші випадки в регіоні зафіксовано 19 березня. Коронавірус підтвердився у подружньої пари, яка повернулася з-за кордону. Ще про одному випадку повідомили в Дніпропетровській ОДА 25 березня – інфікований житель Кривого Рогу.

Житомирська область - 2 інфікованих (1 летальний випадок). На даний момент в області виявлено два випадки захворювання, один з яких став смертельним. 12 березня у Радомишлі в лікарню потрапила жінка, яка повернулася з Польщі. На наступний день вона померла.

19 березня позитивний результат на коронавірус був отриманий у жителя Житомира, який нещодавно приїхав з Австрії.

Львівська область - 2 інфікованих. Перший випадок зараження був підтверджений 20 березня у львів'янина, який нещодавно повернувся з Німеччини. Другий випадок був зафіксований у Львівській області 22 березня.

Черкаська область - 2 інфікованих. Позитивний тест, поки що єдиний в цьому регіоні, був зареєстрований у жителя Умані 22 березня. Пізніше стало відомо про інфікування його дружини.

Донецька область - 1 інфікований. В цю область коронавірус був завезений 18 березня маріупольцем, які повернулися з Єгипту.

Сумська область - 1 інфікований (1 летальний випадок). Перший в області лабораторно підтверджений результат отримано 25 березня у 76-річної жительки с. Козацьке Конотопського району. Пацієнтка перебувала в реанімації, але в той же вечір померла.

Вінницька область - 1 інфікований. Один випадок підтвердженого діагнозу 25 березня отримали в обласному центрі у жительки Вінниці. Пацієнтка знаходиться в задовільному стані і має невисоку температуру.

Волинська область - 2 інфікованих. 25 березня коронавірусна інфекція зафіксована в області у 7-річної дитини. Хворий і контактні особи перебувають на самоізоляції.

Луганська область - 1 інфікований. 25 березня з'явився перший інфікований в цьому регіоні. Коронавірусна інфекція перейшла до нього після спілкування з зараженим людиною. Його стан стабільний, температура в межах норми.

Херсонська область - 1 інфікований. Також перша інфікована з'явилася 25 березня на Херсонщині, в р. Генічеську. Жінка нещодавно повернулася з ОАЕ і зараз знаходиться в інфекційній лікарні.