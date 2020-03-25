Помпео: Китай все ще приховує інформацію про коронавірус

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

За словами Помпео, дії Китаю поставили під загрозу тисячі життів

Держсекретар США Майк Помпео у вівторок загострив свою критику щодо того, як Китай справляється спалахом коронавіруса, заявивши, що правляча Комуністична партія Китаю приховує інформацію, необхідну для запобігання нових випадків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Помпео звинувачує Китай у тому, що затримка Пекіна в обміні інформацією про вірус створила ризики для людей у всьому світі, і сказав, що це "дійсно поставило під загрозу тисячі життів".

"Я стурбований тим, що це приховування, ця дезінформація, якою займається Комуністична партія Китаю, все ще позбавляє світ необхідної інформації, щоб ми могли запобігти повторенню нових випадків", - додав Помпео.

Раніше Помпео заявляв, що Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про коронавірус COVID-19. Дезінформація, за його словами, спрямована на дискредитацію дій США по боротьбі з розповсюдженням COVID-19.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує значне прискорення поширення коронавіруса у Сполучених Штатах Америки. В одному з останніх заяв повідомлялося, що США можуть стати новим епіцентром коронавіруса.