RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США будут оказывать большее давление на тех, кто помогает РФ обходить санкции

Фото: США будут оказывать большее давление на тех, кто помогает россиянам обходить санкции (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Руководство США будет чаще вводить санкции в отношении лиц и организаций, которые помогают внесенным в санкционные списки гражданам РФ обходить ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы оперативной группы KleptoCapture Эндрю Адамса, которое приводит Associated Press.

Минфин и Минюст США сосредоточат свои усилия на законной ликвидации собственности российских олигархов и расширении финансовых ограничений для тех, кто способствует уклонению от санкций.

Также представители США будут заниматься закрытием лазеек в законе, позволяющих олигархам использовать подставные компании.

"Группа уделяет первостепенное внимание своим усилиям по выявлению тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций и нарушать экспортный контроль. Эти сети незаконных закупок будут продолжать занимать все большую часть нашей работы", - сказал Адамс.

KleptoCapture

Это отдельная единица министерства юстиции США, основанная в марте 2022 года с целью осуществления санкций, направленных на российских олигархов. Она была основана после российского вторжения в Украину.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками заблокировали или конфисковали более 58 миллиардов долларов активов, принадлежащих или контролируемых находящимися под санкциями гражданами РФ.

Две канадские фирмы попали в список санкций США за военную поддержку России.

Официальные лица США и стран ЕС провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности по внедрению экономических ограничений против алмазной индустрии РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСанкции против РоссииВойна в Украине