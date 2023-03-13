США будут оказывать большее давление на тех, кто помогает РФ обходить санкции

Минфин и Минюст США сосредоточат свои усилия на законной ликвидации собственности российских олигархов и расширении финансовых ограничений для тех, кто способствует уклонению от санкций.

Также представители США будут заниматься закрытием лазеек в законе, позволяющих олигархам использовать подставные компании.

"Группа уделяет первостепенное внимание своим усилиям по выявлению тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций и нарушать экспортный контроль. Эти сети незаконных закупок будут продолжать занимать все большую часть нашей работы", - сказал Адамс.

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Это отдельная единица министерства юстиции США, основанная в марте 2022 года с целью осуществления санкций, направленных на российских олигархов. Она была основана после российского вторжения в Украину.