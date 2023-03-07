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США наложили санкции на две канадские фирмы, которые помогали РФ в военной сфере

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Вторник 07 марта 2023 15:13
США наложили санкции на две канадские фирмы, которые помогали РФ в военной сфере Фото: США наложили санкции на две канадские фирмы, помогавшие РФ в военной сфере (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Две канадские фирмы попали в список санкций США за военную поддержку России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на наводимые Reuters заявления представителей США и Канады.

Две компании по распространению электроники из Монреаля (Канада) - Cpunto Inc и Electronic Network Inc попали под санкции из-за поддержки военных действий РФ против Украины. Отмечается, что они совершили действия, противоречащие интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов и подпадающих под действие экспортных ограничений США.

Недавно правительство США призвало компании обеспечить соблюдение связанных с Россией санкций и предупредило, что невыполнение этого требования может привести к судебному преследованию или принудительным действиям.

"Две попавшие под санкции компании были идентифицированы как часть глобальных усилий по поддержке России", - заявили в агентстве пограничных служб Канады.

Напомним, что официальные лица США и стран ЕС провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности по введению экономических ограничений против алмазной индустрии РФ.

Ценовые ограничения, введенные странами G7 и союзниками, чтобы заставить Россию продавать свою нефть и скидку, работают хорошо.

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