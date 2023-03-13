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США чинитимуть більший тиск на тих, хто допомагає РФ обходити санкції

Фото: США чинитимуть більший тиск на тих, хто допомагає росіянам обходити санкції (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Керівництво США частіше вводитиме санкції щодо осіб та організацій, які допомагають внесеним до санкційних списків громадянам РФ обходити обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови оперативної групи KleptoCapture Ендрю Адамса, яку приводить Associated Press.

Зазначається, що Мінфін та Мін'юст США зосередять свої зусилля на законній ліквідації власності російських олігархів та розширенні фінансових обмежень для тих, хто сприяє ухиленню від санкцій.

Також представники США займатимуться закриттям лазівок у законі, що дозволяють олігархам використовувати підставні компанії.

"Група приділяє першочергову увагу своїм зусиллям щодо виявлення тих, хто допомагає росіянам ухилятися від санкцій та порушувати експортний контроль. Ці мережі незаконних закупівель продовжуватимуть займати все більшу частину нашої роботи", - сказав Адамс.

KleptoCapture

Це окрема одиниця міністерства юстиції США, заснована у березні 2022 року з метою втілення санкцій, спрямованих на російських олігархів. Вона була заснована після російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки разом із союзниками заблокували або конфіскували понад 58 мільярдів доларів активів, що належать або контролюються громадянами РФ, які перебувають під санкціями.

Дві канадські фірми потрапили до списку санкцій США за військову підтримку Росії.

Офіційні особи США та країн ЄС провели зустріч із керівниками компаній алмазної промисловості щодо запровадження економічних обмежень проти алмазної індустрії РФ.

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