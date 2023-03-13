США чинитимуть більший тиск на тих, хто допомагає РФ обходити санкції

Зазначається, що Мінфін та Мін'юст США зосередять свої зусилля на законній ліквідації власності російських олігархів та розширенні фінансових обмежень для тих, хто сприяє ухиленню від санкцій.

Також представники США займатимуться закриттям лазівок у законі, що дозволяють олігархам використовувати підставні компанії.

"Група приділяє першочергову увагу своїм зусиллям щодо виявлення тих, хто допомагає росіянам ухилятися від санкцій та порушувати експортний контроль. Ці мережі незаконних закупівель продовжуватимуть займати все більшу частину нашої роботи", - сказав Адамс.

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Це окрема одиниця міністерства юстиції США, заснована у березні 2022 року з метою втілення санкцій, спрямованих на російських олігархів. Вона була заснована після російського вторгнення в Україну.