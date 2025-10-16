Трамп создает фонд победы Украины с финансированием за счет Китая, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины за счет новых тарифов на Китай, стремясь усилить давление на Москву и ускорить дипломатическое урегулирование конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания The Telegraph .

Трамп поручил министру финансов обсудить с европейскими союзниками план создания фонда победы Украины, финансируемого за счет повышенных тарифов на импорт из Китая.

Эта инициатива должна подготовить почву для визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября и поддержать Киев на фоне четвертого года полномасштабной войны.

Изменение позиции администрации США

Ранее Трамп утверждал, что Украина не располагает достаточными козырями для победы, но сейчас американский лидер выражает растущее недовольство действиями Кремля и предлагает новый подход к конфликту.

Поддержка Украины стала ключевым элементом американской стратегии давления на Москву, включая возможные поставки дальнобойных ракет Tomahawk и финансовое обеспечение обороны страны.

Экономическое давление на Кремль

Согласно озвученной стратегии, США планируют ввести пошлину в размере 500% на импорт из Китая, а вырученные средства направить на вооружение украинской армии.

Этот шаг призван ограничить поддержку Китая российской военной машины и вынудить президента Путина сесть за стол переговоров с Трампом и Зеленским.

Реакция европейских союзников

Хотя НАТО официально назвал Пекин "ключевым пособником" войны России, многие европейские страны, включая Великобританию, не рассматривают Китай как прямого противника.

Введение подобных тарифов потребует согласия и участия союзников США, что станет решающим условием успешной реализации плана.