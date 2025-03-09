США частично прекратили поддержку истребителей F-16 в Украине, - Forbes

Как пишет издание, США не могут просто "выключить" истребители F-16 американской компании Lockheed Martin. Но США приостановили жизненно важную поддержку для радиолокационных средств F-16, которые есть в Украине.

"Это может лишить украинские военно-воздушные силы важнейших средств воздушного противодействия в критический момент трехлетней войны России против Украины. Но украинцы не бессильны - у них все еще есть союзники", - пишет Forbes.

Издание отмечает, что Украина может заменить F-16 на истребители Mirage 2000, которые они получают от Франции.

Аналитик Дэвид Акс обращает внимание на то, что украинские силы действительно оказались в затруднительной ситуации после решения Трампа, но это не безысходность. По его мнению, ВСУ следует сконцентрироваться на французских истребителях Mirage 2000.

Министерство обороны Франции пообещало установить новые средства радиоэлектронного противодействия на Mirage 2000 в преддверии предоставления их Украине. Вполне возможно, что речь шла об аналоговом комплексе Integrated Countermeasures Suite Mark 2 или полностью цифровом Integrated Countermeasures Suite Mark 3.

Напомним, США прекратили оказывать помощь Украине, а также обмен разведданными. Подробнее о том, сможет ли силы ПВО противодействовать атакам РФ без США - читайте в материале РБК-Украина.