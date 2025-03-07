Сотни "шахедов" каждую ночь. Как Россия истощает ПВО и что будет из-за остановки помощи от США

Уже более полугода Россия каждую ночь выпускает по Украине десятки, а то и сотни "шахедов" и других БПЛА. В чем заключается план и тактика Москвы, сколько они производят этих беспилотников и сможет ли украинская ПВО противодействовать вражеским атакам без США - в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

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Уже более полугода Россия испытывает новую тактику атак "шахедами" и другими дальнобойными БПЛА. С сентября противник обстреливает тыловые области Украины дронами ежесуточно - преимущественно каждую ночь.

В ночь с 22 на 23 февраля Россия смогла запустить по Украине "рекордные" 267 различных дальнобойных БПЛА. Однако и это, вероятно, не предел. К концу первого полугодия 2025 года Москва хочет выйти на показатель 500 БПЛА за одну атаку, говорят в ГУР.

Противник сделал ставку на массовость, регулярность, а также изменение маршрутов и высот. И к сожалению, эта тактика местами дает результат.

Сколько Россия производит шахедов и других БПЛА

Россия смогла перенять у Ирана технологии производства "шахедов", масштабировать его и дифференцировать. Если еще год назад основным дальнобойным дроном, которым враг атаковал украинские тыловые области - это был Shahed-136 или так называемая "Герань-2", то теперь линейка средств поражения расширилась.

Теперь во время одной атаки агрессор запускает, кроме "классических шахедов", и его похожую версию "Гарпия-А1", иногда - и его упрощенную модификацию "Герань-1". Между этим дополнительно запускаются еще дроны-"болванки" "Пародия" без боезаряда и "Гербера", который может нести как небольшой боевой заряд, так и выступать ложной целью.

"Рой этих "Г" каждую ночь летит на нашу территорию. И к сожалению, они их могут клепать в большом количестве. Они относительно дешевые, летают, все необходимые элементы у них есть. И эти "Пародии" - те, что по сути пародии на "шахеды" они тоже могут в месяц собирать более тысячи", - рассказывает один из собеседников в Силах обороны.

По данным РБК-Украина, сейчас Москва способна ежемесячно изготавливать примерно 900 "шахедов" / "Герань-2", не менее тысячи "Пародий" и более 2 тысяч "Гарпий" и "Гербер" (80% приходится на "Герберы" и 20% - на "Гарпии").

Россия уже более полугода атакует Украину каждую ночь (фото: ЧВК "Восток" facebook)

Эти объемы производства объясняют, за счет чего России удается поддерживать регулярность и массовость своих дроновых атак. Начиная с сентября, ежемесячно агрессор запускал по нашим областям не менее 1300 БПЛА, а в отдельные месяцы - более 2 тысяч.

Сейчас противник может осуществлять пуски этих беспилотников с семи локаций: с полигонов Чауда в оккупированном Крыму и Навля в Брянской области, и с аэродромов "Халино" в Курской области, Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, "Орел-Южный", "Шаталово" в Смоленской области и "Миллерово" в Ростовской области. В планах Кремля, по информации РБК-Украина, открыть до середины 2025 года еще дополнительных пять площадок, чтобы выйти на "пропускную способность" в 500 БПЛА за одну атаку.

"Шаталово - это одна из последних площадок, которые добавились в течение зимы. Как раз можно проследить, как с добавлением этой седьмой локации увеличилось количество запущенных "шахедов" за ночь", - пояснил один из источников.

В чем суть тактики России

Одна из особенностей новой тактики, которую применяет враг - это массовость. Более того, среди этого роя из сотни или двух сотен БПЛА процент ложных целей - дронов без боезаряда может достигать 50. Однако ни на радарах, ни во время боевой работы сил ПВО невозможно отличить - летит ли это ударный БПЛА или простая "болванка". Именно поэтому сбивать нужно и первые, и вторые. Это, как следствие, ложится дополнительной нагрузкой на мобильные огневые группы и ПВО.

"Эти болванки типа "Пародии" обычно или просто летают, у них заканчивается запас полета и они сами падают где-то в поле. Еще их может гасить РЭБ и они тоже падают где-то в посадке. То, что в сводках Воздушных сил значится как "локационно потерянные" - это, как правило, как раз и есть эти болванки, которые где-то упали и не взорвались", - сказал один из собеседников в военных кругах.

Еще одна особенность российской тактики заключается в том, что пуск "шахедов" осуществляется порционно с раннего вечера с разных локаций. В результате, пока вражеские БПЛА начинают подлетать к нашим границам и направляться к заданной им цели, боевая работа по ним и тревога начинается с вечера и нередко заканчивается ближе к утру. Более того, иногда агрессор комбинирует атаки "шахедов" с ракетным обстрелом, который начинается в утреннее время, для достижения еще большего эффекта и еще большей нагрузки на нашу ПВО. Так, например, было во время сегодняшнего обстрела.

Регулярность тревог и взрывов истощает не только личный состав Воздушных сил, но и психологически и морально истощает гражданское население. Это, по замыслу Кремля, очевидно, должно сделать украинцев более уступчивыми.

Большинство поражений дальнобойных БПЛА и "шахедов" приходится на работу мобильных огневых групп (фото: GettyImages)

В-четвертых, из-за этой массовости в сочетании с частыми изменениями маршрутов полета вражеским БПЛА удается залетать в большие города и иногда поражать заданные им цели. Другая хитрость, к которой прибегает агрессор - пролет дронов на сверхнизких высотах (менее 50 метров), например, над руслами рек. В это время они исчезают с радаров и их трудно отследить.

Цели вражеских атак при этом остаются неизменными. Это в основном военные объекты, предприятия ОПК, энергетическая система, в частности подстанции, и газотранспортная система.

Что будет с украинской ПВО после остановки поддержки от США

Серия неприятных новостей из США, которые якобы приостановили поставки нам вооружения и передачу разведданных, вызвала в обществе переполох не только относительно того, что нас ждет на фронте. Но и насчет того, сможет ли Украина сбивать и вообще видеть, чем и откуда нас ежедневно атакует агрессор. Проще говоря, если в российское небо поднимется МиГ-31К и запустит "Кинжал", будут ли Воздушные силы знать об этом? Если вражеские БПЛА полетят из Чауды - будут ли знать об этом силы ПВО и главное, будут ли иметь чем их сбивать?

Относительно способности нашей ПВО поражать вражеские цели - этот вопрос стоит разделить на две части. В случае если США перестанут поставлять над помощь, через некоторое время Воздушным силам будет действительно сложнее сбивать ракетное вооружение, которым нас атакует Россия. Особенно дефицитными могут стать зенитные ракеты к Patriot в версии MSE, которые могут сбивать баллистику.

"Так же потенциально трудно может стать для авиации, которая запускает западные ракеты. Например, StormShadow / SCALP. И вообще вся работа HIMARS и работа по территории РФ или оккупированных территориях, где необходимы спутниковые координаты. Спутники есть и у других стран, например, у Франции. Но у США их значительно больше", - пояснил один из собеседников.

Немецкая зенитная установка Gepard, которую используют для поражения "шахедов" (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Однако в том, что касается поражения дальнобойных беспилотников, Украина значительно менее зависима от США - как по средствам, так и в снарядах или патронах к ним. По мере того как Россия наращивала количество запущенных БПЛА, Воздушные силы учились противодействовать им с использованием более дешевых и менее дефицитных средств.

Сейчас большинство дальнобойных дронов сбиваются силами мобильных огневых групп, которые имеют на вооружении крупнокалиберные пулеметы вроде ДШК, Browning или Canik, ПЗРК, зенитные пушки, в том числе советские ЗУ-23-2 или немецкие Gepard. Также значительную долю вражеских беспилотников удается "гасить" средствами РЭБ, малой авиацией, с вертолетов. В последнюю очередь на противодействие вражеским БПЛА пускают комплексы ПВО малого или среднего радиуса действия, которые нам передали США.

Что касается способности нашей ПВО "видеть" цели - здесь ситуация тоже оптимистичная. Три собеседника издания в военно-политических кругах объяснили, что данные о полетах российских истребителей, пусках крылатых и баллистических ракет или дальнобойных беспилотников Украина получала не только от США, но и из других источников, в частности от центров НАТО. Они, в свою очередь, не прекращали предоставлять Украине эту информацию. Поэтому, как убеждают источники РБК-Украина, возможный демарш администрации Трампа в сфере разведданных не повлияет на способность нашей ПВО "видеть".