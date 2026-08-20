США при Трампе уже накопили рекордный госдолг в 40 триллионов

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов. Минфин страны зафиксировал этот показатель на фоне предупреждений экономистов о нарастающих фискальных рисках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В эту сумму долга входят казначейские ценные бумаги, находящиеся в руках частных инвесторов, - 32,266 триллиона долларов, а также внутригосударственные долговые обязательства на 7,782 триллиона долларов.

Показатель госдолга вырос более чем вдвое менее чем за десятилетие – с 19,95 триллиона в январе 2017 года, когда Дональд Трамп впервые принял президентскую присягу.

Приблизительно треть этого роста пришлась на два года активных государственных заимствований для финансирования мер против пандемии COVID-19 при президентстве Трампа и его преемника Джо Байдена. Остальные приросты обеспечили фискальные решения обоих президентов в сочетании с длительным дисбалансом между государственными расходами и доходами.

Что добавил каждый из президентов

За время каденции Байдена государственный долг вырос на 8,4 триллиона. Этот рост в значительной степени объяснялся затратами на восстановление после пандемии, а также масштабными расходами на инфраструктурные проекты, субсидии для чистой энергетики и другие приоритеты, которые продвигала Демократическая партия.

Аналитический центр Committee for Responsible Federal Budget подсчитал, что фискальные решения обоих президентов ускорили наращивание долга по сравнению с тем, что предусматривало действующее на момент их вступления в должность законодательство.

В частности, подписанный Трампом во второй каденции масштабный законодательный пакет One Big Beautiful Bill Act добавит долг еще 4,7 триллиона - об этом сообщает беспристрастный бюджетный офис Конгресса США.

Предупреждение о фискальном кризисе

Аналитические организации, отслеживающие состояние государственных финансов, неделями ожидали пересечения этого порога и уже предупреждали о возможности полноценного долгового кризиса, если законодатели не обратят внимание на несбалансированную фискальную траекторию страны и не повысят налоги, не сократят расходы или не прибегнут к обеим мерам одновременно.

Директор Bipartisan Policy Center Маргарет Спеллингс накануне достижения отметки в 40 триллионов заявила, что этот мрачный рубеж является очередным напоминанием о необходимости в конце концов решить фундаментальный дисбаланс в государственных финансах.

Почему Штаты все еще чувствуют себя экономически уверенно

Дело в том, что долг измеряется в долларах – собственной валюте США. В отличие от стран, занимающих иностранную валюту, Вашингтон всегда может обслуживать долг, печатая или выпуская новые облигации в своей валюте - дефолт технически маловероятен до тех пор, пока долг в долларах.

Доллар остается главной резервной валютой мира (около 55-58% мировых резервов центробанков) – то есть спрос на американские облигации как "тихую гавань" сохраняется даже при росте долга.

Размер экономики США (ВВП свыше 29 триллионов) означает, что долг в 40 триллионов - это соотношение долг/ВВП примерно 120-130%, высокое, но не уникальное (Япония, например, имеет более 250% и остается стабильной экономикой).

Рынок облигаций реагирует не на сам факт долга, а на ожидания о способности его обслуживать – пока доходность облигаций не взлетает резко вверх, рынок не видит кризиса "здесь и сейчас".