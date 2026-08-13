Валютная оттепель от НБУ. Чего ждать курсу гривны после августовских послаблений

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Национальный банк Украины вводит новый пакет смягчения валютных ограничений. Фактически речь идет о постепенном восстановлении свободы движения частного капитала.

Какую цену имеет эта валютная свобода, к чему приведет августовская валютная оттепель и какие риски она несет для экономики – читайте в эксклюзивной колонке Богдана Данилишина для РБК-Украина.

Главное: Новые свободы: пакет смягчений НБУ с 11 августа не только расширяет бытовые лимиты для граждан, но и частично восстанавливает движение частного капитала за границу.

пакет смягчений НБУ с 11 августа не только расширяет бытовые лимиты для граждан, но и частично восстанавливает движение частного капитала за границу. Влияние на курс: масштабного валютного кризиса или скачка курса не ожидается. Основную часть дополнительного спроса (0,3-0,6 млрд долларов в месяц) НБУ будет компенсировать за счет интервенций.

масштабного валютного кризиса или скачка курса не ожидается. Основную часть дополнительного спроса (0,3-0,6 млрд долларов в месяц) НБУ будет компенсировать за счет интервенций. Подушка безопасности: возможность либерализации опирается на высокий уровень международных резервов, которые в конце года могут приблизиться к 70 млрд долларов за счет внешней помощи.

возможность либерализации опирается на высокий уровень международных резервов, которые в конце года могут приблизиться к 70 млрд долларов за счет внешней помощи. Ключевые риски: среди основных угроз – premature (преждевременная) долларизация сбережений населения, отток капитала через иностранные ценные бумаги и высокая зависимость от ритмичности западного финансирования.

среди основных угроз – premature (преждевременная) долларизация сбережений населения, отток капитала через иностранные ценные бумаги и высокая зависимость от ритмичности западного финансирования. Рекомендация: Нацбанку стоит продолжать либерализацию не по календарю, а в зависимости от достижения конкретных макропоказателей, как рекомендует МВФ.

Пакет смягчения валютных ограничений, который Национальный банк вводит с 11 августа 2026 года, гораздо важнее, чем может показаться из простого повышения лимитов. Нацбанк одновременно:

расширяет возможности населения покупать валюту, осуществлять платежи и переводы за границу, покупать иностранные ценные бумаги;

облегчает ряд трансграничных операций бизнеса и меняет правила управления валютной позицией банков.

Таким образом, речь идет уже не только о бытовом послаблении ограничений, а о частичном восстановлении движения частного капитала за границу.

Пакет сам по себе не должен спровоцировать валютный кризис или резкую девальвацию. Но утверждение, что он вообще не создает рисков для валютного рынка, является чересчур категоричным.

Либерализация неизбежно увеличивает потенциальный спрос на валюту; вопрос лишь в его масштабе и в том, какая часть этого дополнительного спроса будет поглощена интервенциями НБУ, а какая – изменением курса.

В краткосрочном периоде наиболее вероятным результатом является не скачок курса, а увеличение продаж валюты со стороны НБУ. Это следует из самой конструкции режима управляемой гибкости: из-за структурного дефицита валюты частного сектора НБУ уже покрывает значительную часть рыночного дефицита.

В июле 2026 года он продал чистыми 4,76 млрд долларов, тогда как международные резервы на 1 августа составляли 51,2 млрд долларов.

При этом буфер остается значительным. НБУ прогнозирует, что благодаря масштабному внешнему финансированию резервы в конце 2026 года приблизятся к 70 млрд долларов; прямое бюджетное финансирование от партнеров в 2026 году оценивается примерно в 54 млрд долларов. Именно на этом ресурсе в значительной степени и базируется возможность дальнейшей либерализации.

Однако данный вывод имеет важное предостережение: международные резервы фактически выполняют роль моста между валютой, предоставляемой государству партнерами, и дефицитом валюты в частном секторе.

Сам НБУ ожидает роста структурного спроса на валюту из-за импорта компонентов для локализованного оборонного производства. Следовательно, новая либерализация накладывается на рынок, где спрос и без того является структурно высоким.

Моя центральная сценарная оценка заключается в том, что после адаптационного периода эта "инициатива" может добавить примерно 0,3-0,6 млрд долларов валютного спроса в месяц.

При полном покрытии этого спроса интервенциями это эквивалентно 3,6-7,2 млрд долларов в год дополнительного использования резервов. При управляемой гибкости это может означать примерно 1,5-3,5% дополнительного ослабления гривны относительно контрфактической траектории, а не обязательно от текущего курса. Это не прогноз НБУ, а сценарное моделирование, построенное на явно указанных ниже предположениях.

Для экономики последствия двойственны. Позитивный эффект – нормализация валютного режима, меньше стимулов к теневым операциям, более высокое доверие к банковской системе, снижение транзакционных издержек граждан за границей, лучшая интеграция с европейским финансовым пространством, большая свобода бизнеса и потенциально лучший инвестиционный климат.

В то же время растут валютный спрос, возможности долларизации сбережений и вывода капитала, чувствительность курса к ожиданиям и зависимость устойчивости валютного рынка от своевременного внешнего финансирования.

Поэтому правильная стратегия – продолжать либерализацию, но не по календарю, а по показателям, с заранее объявленными критериями паузы и возможностью временно восстановить ограничения прежде всего на капитальные, а не на текущие операции.

Этот подход соответствует и последней позиции МВФ: в июле 2026 года директора Фонда прямо рекомендовали Украине осторожный подход к валютной либерализации, несмотря на поддержку более гибкого курса.

Как либерализация будет передаваться на курс и экономику

Вопрос "приведет ли либерализация к девальвации?", который в настоящее время задает потребитель, сформулирован не совсем верно. Она создает девальвационный импульс, но НБУ может превратить значительную его часть в резервный импульс – то есть продать больше валюты и не допустить соответствующего движения курса.

Сегодня такая политика возможна, но стоит дорого. Только за июль НБУ продал чистыми 4,76 млрд долларов. Для сравнения, в выборке из 16 торговых дней 10-31 июля население было чистым покупателем примерно 217,6 млн долларов, или в среднем 13,6 млн долларов в день; простая экстраполяция на 22 рабочих дня дает около 0,3 млрд долларов в месяц.

Это не полная оценка валютного спроса населения и не прогноз после реформы, но она показывает масштаб: даже заметное увеличение бытового FX-спроса само по себе значительно меньше нынешних интервенций НБУ.

Точного прогноза эффекта августовского пакета в открытом доступе НБУ не обнародовал. НБУ лишь отмечает, что эффект уже включен в его макропрогноз, где резервы в конце года приближаются к 70 млрд долларов.

Либерализация увеличивает вероятность несколько более слабой гривны по сравнению со сценарием без либерализации, но при базовом сценарии не должна спровоцировать резкую девальвацию. Значительная часть эффекта, скорее всего, проявится в более высоких интервенциях НБУ, а не только в курсе.

Риски, предохранители и рекомендации для НБУ и правительства

Первый риск – опережающая долларизация населения. Повышение лимита в четыре раза может первоначально вызвать разовый прыжок покупок не из-за фундаментальной потребности, а из-за желания "использовать новую возможность".

Это особенно вероятно, когда инфляционные ожидания повышены, а НБУ сам прогнозирует 10% инфляции. Целесообразно не снижать реальную привлекательность гривневых депозитов и ОВГЗ до тех пор, пока новые потоки не стабилизируются.

Второй риск – постепенное превращение бытовой либерализации в канал вывода сбережений. Именно разрешение на покупку иностранных ценных бумаг создает такой канал. Рекомендуем отдельно публиковать статистику FX, приобретаемой для иностранных securities, а не смешивать ее с оплатой товаров и услуг.

Третий риск – зависимость от внешней помощи. МВФ подчеркивает, что своевременная и прогнозируемая внешняя поддержка остается критической для макростабильности Украины. Каждый следующий этап либерализации следует проводить только после фактического, а не обещанного получения крупных траншей.

Четвертый риск – валютное кредитование. Улучшение управления валютной позицией банков является правильным, но не должно создать новую волну валютных кредитов заемщикам без FX-дохода. Целесообразно сохранить повышенные требования к капиталу и рисковым весам для непокрытого валютного кредитного риска.

Пятый риск – регуляторный арбитраж в стимулирующих лимитах. Возможность передавать лимиты внутри бизнес-групп и формировать их за счет благотворительных взносов полезна, но усложняет контроль.

Требование аудита "большой четверки" снижает риск фиктивных пожертвований, однако одновременно создает более высокие расходы на доступ для среднего бизнеса. Именно поэтому после первых шести месяцев стоит провести публичный review использования механизма в разрезе размеров предприятий.

Шестой риск – неправильная коммуникация. Фраза "рисков нет" создает асимметричные ожидания: любое последующее ослабление гривны может быть воспринято как ошибка НБУ. Целесообразно коммуницировать не конкретный курс и не отсутствие риска, а функцию реакции: при каких условиях НБУ допускает большую курсовую гибкость, увеличивает интервенции, приостанавливает следующий этап или временно восстанавливает отдельные ограничения.

Валютная либерализация августа 2026 года – скорее правильный и своевременный шаг, чем опасный эксперимент, но ее безопасность условна.

Украина находится в чрезвычайно нетипичном макроэкономическом режиме: частный валютный рынок имеет структурный дефицит, который покрывает НБУ; государство при этом получает беспрецедентный объем внешнего финансирования; за счет конвертации этих средств резервы могут расти даже при очень крупных валютных интервенциях.

Сам НБУ прямо прогнозирует дальнейшее увеличение своей посреднической роли на валютном рынке.

Поэтому парадокс 2026 года заключается в том, что Украина может одновременно либерализовать валютные операции, продавать больше валюты и наращивать резервы. Но это возможно до тех пор, пока внешний валютный приток превышает структурный дефицит частного сектора и новый отток капитала.

Для курса данный пакет означает умеренное дополнительное девальвационное давление, а не автоматическую девальвацию. При базовом сценарии НБУ значительную часть нового спроса поглотит резервами; гривна может быть несколько слабее, чем была бы без либерализации, но причин ожидать валютного обвала именно из-за августовских изменений нет.

Для населения это означает большую финансовую свободу, меньшие расходы для граждан за границей и возможность международной диверсификации сбережений.

Для бизнеса – меньше валютного администрирования и лучшие условия трансграничной деятельности.

Для банков – лучший FX-риск-менеджмент.

Для экономики в целом – постепенное возвращение к нормальной рыночной архитектуре и приближение к европейскому принципу свободы движения капитала.

Но есть и цена: больше потенциального спроса на валюту, крупные интервенции, риск долларизации сбережений, дополнительный канал оттока капитала и большая зависимость курсовой устойчивости от международного финансирования. Именно поэтому вывод МВФ о необходимости cautious FX liberalization (осторожной валютной либерализации) является принципиально важным для оценки украинского решения.

В стратегическом смысле Украине нужна не сильная гривна любой ценой и не максимальная валютная свобода любой ценой. Нужен режим, при котором курс может выполнять роль амортизатора, резервы сохраняют страховой характер, граждане и бизнес постепенно получают свободу движения капитала, а НБУ не берет на себя скрытого обязательства продавать неограниченное количество валюты ради стабильности номинального курса.

Именно это и должно быть конечным критерием успешной валютной либерализации.