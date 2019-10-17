США не будуть вводити нові санкції проти Туреччини

Президент США Дональд Трамп заявив, що нові санкції Вашингтона щодо Анкари не знадобляться. Про це він повідомив на прес-конференції після того як Туреччина повідомила про припинення військової операції в Сирії, передає CNN.

Раніше, 15 жовтня, Трамп ввів нові санкції проти Туреччини через військову операцію в Сирії - під обмеження потрапили Міненерго і Міноборони країни і кілька чиновників. 16 жовтня Трамп пригрозив додатковими, "руйнівними для економіки Туреччини санкціями, якщо переговори між країнами не пройдуть успішно.

"Санкції не знадобляться, оскільки Туреччина робить те, що вона робить. Я хотів би привітати президента Реджепа Ердогана, він мій друг, і я радий, що у нас не виникло проблем. Він вчинив правильно, і я дійсно ціную це", - повідомив Трамп.

За словами Трампа, Сполучені Штати не розраховували на настільки швидкі домовленості з Туреччиною щодоприпинення вогню на півночі Сирії.

"Я не думав, що все вийде так швидко, я не думав, що все вийде так добре. Це великий день для США, це великий день для Туреччини, це великий день для наших партнерів, великий день для курдів, і це також великий день для всієї цивілізації", - сказав він.

Американський лідер також заявив, що відкритий для візиту Ердогана до Вашингтону у листопаді.

Нагадаємо, Туреччина припинила військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з "безпечної зони".

Повідомляється, що всі дії в рамках операції "Джерело миру" будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення курдів.

Також РБК-Україна повідомляло, що через військову операцію Туреччини у північно-східній частині Сирії понад 130 тис. осіб залишили прикордонний регіон.