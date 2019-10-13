Понад 130 тис. осіб залишили прикордонний регіон Сирії, - ООН

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Всього в результаті військового конфлікту в Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тис. осіб

На північному сході Сирии понад 130 тис. осіб були змушені залишити місця свого проживання через наступу турецьких військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, більшість людей жили у сільських районах поблизу прикордонних міст Тель-Абьяд і Рас-ель-Айн.

Всього в результаті військового конфлікту в Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тис. осіб, повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

Крім того, в регіоні дуже погана ситуація з поставками чистої води. Зокрема, проблеми з постачанням води спостерігаються в таборах для переміщених осіб Аль-Оль і Ареша, де проживають понад 82 тис. чоловік. Державні і приватні лікарні в регіоні були закриті ще 11 жовтня.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції на півночі Сирії проти збройних формувань курдів з метою "створення безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецька сторона офіційно підтвердила загибель одного військового.

Зазначимо, що турецьке оборонне відомство заявило, що в ході операції на півночі Сирії були ліквідовані 415 терористів. Турецькі військові наносили удари по позиціях супротивників як із землі, так і з повітря.