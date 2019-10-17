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Сирійські курди закликали відкрити гумкоридор для мирних жителів

Новини » В світі    17.10.2019 - 16:59
Сирійські курди закликали відкрити гумкоридор для мирних жителів
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Курди просять відкрити коридор для евакуації загиблих і поранених мирних жителів

Влада Сирії, очолювані курдами, закликали відкрити гуманітарний коридор у районі прикордонного міста Рас ель-Айн. Про це повідомляє Reuters.

Курдські влади закликали відкрити коридор для евакуації загиблих і поранених мирних жителів з міста Рас-ель-Айн, в який вторглися турецькі війська.

"Закликаємо міжнародне співтовариство, правозахисників, Лігу арабських держав, РФ і міжнародну коаліцію негайно втрутитися і відкрити безпечний гуманітарний коридор для евакуації загиблих і поранених мирних жителів, які опинилися в облозі у Рас ель-Айне, і зупинити агресію щоб уникнути різанини і геноциду проти мирних жителів", - йдеться в заяві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через військової операції Туреччині у північно-східній частині Сирії понад 130 тис. осіб залишили прикордонний регіон. Всього в результаті військового конфлікту в Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тис. осіб, повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп назвав курдів більшою загрозою, ніж терористичну організацію ИГИЛ. Раніше США підтримували курдів у боротьбі з "Ісламським державою".

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