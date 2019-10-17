США не будут вводить новые санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции Вашингтона в отношении Анкары не понадобятся. Об этом он сообщил на пресс-конференции после того как Турция сообщила о приостановлении военной операции в Сирии, передает CNN.

Ранее, 15 октября, Трамп ввел новые санкции против Турции из-за ее военной операции в Сирии - под ограничения попали Минэнерго и Минобороны страны и несколько чиновников. 16 октября Трамп пригрозил дополнительными, "опустошительные для экономики" Турции санкциями, если переговоры между странами не пройдут успешно.

"Санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает. Я хотел бы поздравить президента Реджепа Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем. Он поступил правильно, и я действительно ценю это", - сообщил Трамп.

По словам Трампа, Соединенные Штаты не рассчитывали на столь скорые договоренности с Турцией о прекращении огня на севере Сирии.

"Я не думал, что все получится так быстро, я не думал, что все получится так хорошо. Это великий день для США, это великий день для Турции, это великий день для наших партнеров, великий день для курдов, и это также великий день для всей цивилизации", - сказал он.

Американский лидер также заявил, что открыт для визита Эрдогана в Вашингтон в ноябре.

Напомним, Турция приостановила военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны".

Сообщается, что все действия в рамках операции "Источника мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода курдов.

Также РБК-Украина сообщало, что из-за военной операции Турции в северо-восточной части Сирии более 130 тыс. человек покинули приграничный регион.