США будуть проводити щоденно до п'яти мільйонів тестів на коронавірус

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Кількість заражених коронавірусом в США перевищила один мільйон осіб

У Сполучених Штатах Америки будуть проводити щодня до п'яти мільйонів тестів на коронавірус COVID-19. Про це на брифінгу в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Сполучені Штати скоро досягнуть цього показника.

"Ми скоро досягнемо цього. Ми дуже добре працюємо з тестуванням", - сказав Трамп.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Сполучених Штатах від початку виявлення першого випадку станом на 2:00 у вівторок, 28 квітня, перевищила один мільйон людей. Від ускладнень внаслідок інфікування COVID-19 померли 56 624 людини.

Незважаючи на все ще значні показники захворюваності і смертності в країні, американський президент Дональд Трамп вважає, що епідеміологічна ситуація в США "у всіх стає кращою".

Раніше директор Центру з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд заявив, що друга хвиля епідемії коронавірусу в США може стати страшнішою, ніж перша. У той же час Трамп впевнений, що друга хвиля захворювань не буде такою масштабною, як перша.

Також РБК-Україна повідомляло, що першу тисячу хворих COVID-19 в США зафіксували 11 березня.