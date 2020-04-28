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У США кількість хворих коронавірусом перевищила мільйон людей

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 02:39
У США кількість хворих коронавірусом перевищила мільйон людей
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Померли внаслідок інфекції понад 56,6 тисяч американців

Кількість заражених коронавірусом у Сполучених Штатах від початку виявлення першого випадку станом на 2:00 у вівторок, 28 квітня, перевищило один мільйон людей. Такі дані передають центру Джона Хопкінса у США та ресурс Worldometers.

В цілому захворіли 1 млн 7 тис. 514 американців. Від ускладнень внаслідок інфікування COVID-19 померли 56 тис. 624 людини.

Одужали від початку епідемії 137 тис. 720 осіб. Тестування на наявність хвороби пройшли всього 5 млн 666 тис. 235 громадян США.

Світова статистика захворюваності свідчить, що наразі зафіксовано 3 млн. 58 тис. 552 випадків.

Нагадаємо, за даними науковців, у Сполучених Штатах більшість заражених коронавірусом не підозрюють про захворювання. За даними The New York Times, єдині люди, яким у США зробили тести на коронавірус - це ті, в кого проявляються симптоми COVID-19. Щоби епідемію у Штатах припинити - необхідно масштабне тестування людей без симптомів.

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