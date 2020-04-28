Трамп повідомив, коли відновиться авіасполучення між США і Європою

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

За словами президента США, все буде залежати від рівня захворюваності коронавірусом в Євросоюзі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що відновлення авіасполучення США з Європейським союзом буде залежати від Європи. Про це американський лідер сказав на брифінгу в Білому домі.

Трамп підкреслив, що все залежатиме від того, як довго у Європи займе лікування від коронавірусної інфекції".

"Подивимося. Ми хочемо це зробити, і вони теж хочуть", - сказав Трамп на прес-конференції.

Трамп через епідемію коронавірусу заборонив в'їзд у США з країн Шенгенської зони, яка включає більшу частину, але не всі країни ЄС. Євросоюз заборонив в'їзд негромадян ЄС.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Сполучених Штатах від початку виявлення першого випадку станом на 2:00 у вівторок, 28 квітня, перевищила один мільйон чоловік. Від ускладнень внаслідок інфікування COVID-19 померли 56 тис. 624 людини.