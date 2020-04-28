ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп повідомив, коли відновиться авіасполучення між США і Європою

Новини » Транспорт     28.04.2020 - 03:18
Трамп повідомив, коли відновиться авіасполучення між США і Європою
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

За словами президента США, все буде залежати від рівня захворюваності коронавірусом в Євросоюзі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що відновлення авіасполучення США з Європейським союзом буде залежати від Європи. Про це американський лідер сказав на брифінгу в Білому домі.

Трамп підкреслив, що все залежатиме від того, як довго у Європи займе лікування від коронавірусної інфекції".

"Подивимося. Ми хочемо це зробити, і вони теж хочуть", - сказав Трамп на прес-конференції.

Трамп через епідемію коронавірусу заборонив в'їзд у США з країн Шенгенської зони, яка включає більшу частину, але не всі країни ЄС. Євросоюз заборонив в'їзд негромадян ЄС.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Сполучених Штатах від початку виявлення першого випадку станом на 2:00 у вівторок, 28 квітня, перевищила один мільйон чоловік. Від ускладнень внаслідок інфікування COVID-19 померли 56 тис. 624 людини.

У МОЗ не виключають піку коронавірусу через тиждень В Борисполі приземлився літак з українцями з США
Новини України Сполучені Штати АмерикикарантинКоронавірус
News
On Top