США і Великобританія закликали РФ припинити провокації біля кордонів України
Фото: війська Росії готуються до наступу (Getty Images)
Держсекретар США Ентоні Блінкен в суботу в телефонній розмові з главою МЗС Великобританії Домініком Раабом обговорив обстановку на кордоні України і Росії. Вони засудили провокації Москви.
За словами керівника прес-служби Держдепартаменту, Блінкен і Рааб також підкреслили необхідність негайного припинення РФ нарощування сил і підбурювальної риторики.
"Держсекретар і міністр закордонних справ обговорили Афганістан і підтвердили свою підтримку України перед обличчям російських провокацій", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, в Держдепі заявили, що США прагнуть до стабільних і передбачуваних відносин з Росією. Проте зараз між країнами існують глибокі розбіжності.