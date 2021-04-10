Війська біля кордону: Німеччина і Франція засудили в ОБСЄ російську агресію

Німеччина і Франція засудили Росію за те, що відмовилася надати в ОБСЄ пояснення з приводу своєї військової агресії біля кордону з Україною . Країни закликають РФ переглянути свою позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Віденського документа.

Москва відмовилася від участі в спеціальному засіданні країн-учасниць ОБСЄ.

Німеччина і Франція вказали на те, що масштабне переміщення російських військ біля кордону з Україною викликає занепокоєння як у цих двох країн, так і, власне, самої України.

Наголошується, що Росія могла б розвіяти таку стурбованість, надавши пояснення. І саме для цього спеціально створений розділ III Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки у воєнній сфері в Європі, підписантом якого є і Росія. Згідно з ним, країни-учасниці консультуються і співпрацюють один з одним з приводу будь-якої незвичайної та незапланованої активності своїх збройних сил за межами звичайного місця розташування в мирний час.

"Україна цілком виправдано ініціювала цей механізм, враховуючи переміщення російських військ, і у своїх діях вона має повну підтримку Німеччини та Франції. Ми шкодуємо, що відповідь Росії на порушені Україною питання не задовольнив потребу в інформації. Росія не відповіла", - наголошується в заяві.