Глави МЗС ЄС не змогли узгодити список персональних санкцій по Білорусі

Міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу не змогли узгодити список осіб у Білорусі, щодо яких введуть персональні санкції. Санкції ЄС має намір ввести за фальсифікацію результатів виборів, а також застосування насильства і порушень прав людини.
Про це повідомляє видання ТАСС.
Погодження списку заблокував Кіпр. Країна вимагає санкцій проти Туреччини через її дії у Середземному морі, про що агентству розповіло джерело в делегації однієї з європейських країн у Раді ЄС.
"Позиція Кіпру не змінилася, міністри не змогли узгодити чорний список. Питання тепер переходить на саміт у кінці цього тижня", - підкреслив політик.
Варто зазначити, раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зазначив, що міністри закордонних справ країн ЄС можуть не погодити санкції проти Білорусі, оскільки їх блокує Кіпр.
Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати і Євросоюз на цьому тижні спільно оголосять санкції проти Білорусі.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Кіпру Нікос Хрістодулідес підкреслював, що країна не буде блокувати санкції проти Білорусі, а підтримає рішення Ради ЄС.