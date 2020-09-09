США розглядають введення санкцій проти білоруських чиновників

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США розглядають можливість введення додаткових санкцій проти Білорусі. Мова йде про білоруських чиновників, причетних до порушень прав людини і репресій.

Про це заявляє Держдепартамент США.

В повідомленні засуджуються спроби вислати з країни членів Координаційної ради Антона Роднєнкова та Івана Кравцова, а також викрадення Марії Колесникової. Також висловлюється обурення щодо продовження насильства проти протестувальників і зростаючої кількості повідомлень про викрадення людей.

"США разом з партнерами і союзниками розглядають додаткові цілеспрямовані санкції для підвищення відповідальності осіб, причетних до порушення прав людини і репресій у Білорусі. Ми нагадуємо білоруській владі про їх відповідальність за забезпечення безпеки Марії Колесникової та всіх несправедливо затриманих", - сказано в заяві Держдепу.

Нагадаємо, опозиція Білорусі заявила про викраденні Колесникової в центрі Мінська. МВС Білорусі і місцева міліція спростовували її затримання. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

Також, з Білорусі в Україну приїхали члени Координаційної ради Антон Родненков та Іван Кравцов. Вони заявили, що збираються повернутися в Білорусь.