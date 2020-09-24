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МЗС Британії підготує санкції через порушення прав людини в Білорусі

Лондон, Четвер 24 вересня 2020 15:43
МЗС Британії підготує санкції через порушення прав людини в Білорусі
Фото: Домінік Рааб (flickr.com/number10gov)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб розпорядився підготувати санкції у відношенні винних в порушенні прав людини в Білорусі. Санкції підготують в координації зі Сполученими Штатами та Канадою.

Про це повідомляє Reuters.

"Враховуючи шахрайську інавгурацію президента Білорусі Олександра Лукашенка, я доручив команді з санкцій FCDO підготувати санкції Магнітського проти тих, хто несе відповідальність за серйозні порушення прав людини", - сказав Рааб.

Нагадаємо, 24 вересня Європейський союз заявив про невизнання Олександра Лукашенка президентом Білорусі після вчорашньої інавгурації.

Крім того, міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу не змогли узгодити список осіб в Білорусі, щодо яких введуть персональні санкції.

Додамо, що Євросоюз обговорює можливість введення санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і десятки білоруських політиків.

Зазначимо, що вчора в Білорусі спалахнули нові протести у зв'язку з таємницею інавгурації Олександра Лукашенка. Вчора правоохоронці затримали понад 360 осіб.

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