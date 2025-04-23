США не участвовали? Ермак раскрыл первые результаты встречи в Лондоне

Украина, Британия, Франция и Германия провели в Лондоне важную встречу по достижению мира с Россией. На ней, вероятно, не было представителей США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram и заявление главы МИД Британии Дэвида Лэмми.
По словам Ермака, Украину на встрече представляли:
Со стороны Британии в переговорах участвовал советник премьера по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл.
Францию представлял советник президента Эммануэль Бонн.
От Германии в переговорах участвовал советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плетнер.
Встреча прошла в официальной резиденции МИД Британии по приглашению министра иностранных дел Дэвида Лэмми.
Представителей США Ермак не упоминал. При этом они отсутствуют на совместных фото.
Ермак напомнил, что это уже вторая встреча в таком формате. Первая состоялась в Париже на прошлой неделе.
"Сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа", - отметил он.
Руководитель ОП уточнил, что Украина благодарна партнерам за твердую поддержку и совместное стремление поскорее остановить войну. Но Россия все так же отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами.
"Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов", - добавил он.
Ермак уточнил, что стороны договорились продолжить регулярные консультации для достижения справедливого мира в Украине.
Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми подтвердил, что сегодня в Лондоне прошли переговоры по Украине с высокопоставленными лицами.
"Мы работаем в темпе с США, Украиной и европейскими союзниками, чтобы закончить войну и обеспечить справедливый и прочный мир", - отметил он.
Также он добавил, что встреча с участием министра обороны Британии Джона Хили, министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра обороны Украины Рустема Умерова была "ценной".
Напомним, вчера, 22 апреля, стало известно, что встречу в Лондоне пропустят госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Согласно данным западных СМИ, США не понравилось, что Украина отказалась от их идеи о признании Крыма российским.
Но, как отмечала спикер госсекретаря США Тэмми Брюс, на переговорах США должен был представлять спецпосланник в Украине Кит Келлог.
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