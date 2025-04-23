США не брали участі? Єрмак розкрив перші результати зустрічі в Лондоні

Хто брав участь

За словами Єрмака, Україну на зустрічі представляли:

він, як керівник Офісу президента;

міністр закордонних справ Андрій Сибіга;

міністр оборони Рустем Умеров.

З боку Британії в переговорах брав участь радник прем'єра з питань нацбезпеки Джонатан Пауелл.

Францію представляв радник президента Еммануель Бонн.

Від Німеччини в переговорах брав участь радник канцлера з питань зовнішньої політики і безпеки Єнс Плетнер.

Фото: зустріч щодо України в Лондоні (t.me/ermaka2022)

Зустріч пройшла в офіційній резиденції МЗС Британії на запрошення міністра закордонних справ Девіда Леммі.

Представників США Єрмак не згадував. При цьому вони відсутні на спільних фото.

Що обговорили

Єрмак нагадав, що це вже друга зустріч у такому форматі. Перша відбулася в Парижі минулого тижня.

"Сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та сталого миру в Україні. Підкреслили, що ми віддані мирним зусиллям президента США Дональда Трампа", - зазначив він.

Керівник ОП уточнив, що Україна вдячна партнерам за тверду підтримку і спільне прагнення якнайшвидше зупинити війну. Але Росія так само відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес і намагаючись маніпулювати переговорами.

"Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів", - додав він.

Єрмак уточнив, що сторони домовилися продовжити регулярні консультації для досягнення справедливого миру в Україні.

Підсумки від Британії

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі підтвердив, що сьогодні у Лондоні пройшли переговори щодо України з високопосадовцями.

"Ми працюємо в темпі зі США, Україною та європейськими союзниками, щоб закінчити війну та забезпечити справедливий та міцний мир", - зазначив він.

Також він додав, що зустріч за участю міністра оборони Британії Джона Хілі, міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра оборони України Рустема Умєрова була "цінною".