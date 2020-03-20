У США для боротьби з коронавірусом залучать Нацгвардію

Десятки тисяч військовослужбовців Національної гвардії США можуть бути активовані, щоб допомогти штатам впоратися зі спалахом коронавірусу, що швидко поширюється. Про це передає Reuters.

Як заявив глава Національної гвардії США Джозеф Ленгель, військовослужбовці вже були викликані в 27 штатів, включаючи Нью-Йорк, для надання допомоги в прибиранні громадських місць і доставки їжі додому. До теперішнього часу було задіяно близько 2000 військовослужбовців. Очікується, що це число подвоїться до вихідних.

"Важко сказати, якою буде точне вимога... Національна гвардія може, наприклад, допомогти місцевим правоохоронним органам під контролем держави", - сказав Ленгель на брифінгу в Пентагоні.

За даними департаменту охорони здоров'я, у Сполучених Штатах зареєстровано близько 9 000 випадків захворювання новим коронавірусом, а в штаті Нью-Йорк - понад 3000.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав вакцинувати американців, що заразилися коронавірусом, препаратом від малярії. За словами американського президента, це ліки показало "дуже, дуже обнадійливі результати".