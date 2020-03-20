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В США для борьбы с коронавирусом привлекут Нацгвардию

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Десятки тысяч военнослужащих Нацгвардии США будут помогать правоохранителям

Десятки тысяч военнослужащих Национальной гвардии США могут быть активированы, чтобы помочь штатам справиться с быстро распространяющейся вспышкой коронавируса. Об этом передает Reuters.

Как заявил глава Национальной гвардии США Джозеф Ленгель, военнослужащие уже были вызваны в 27 штатов, включая Нью-Йорк, для оказания помощи в уборке общественных мест и доставки еды на дом. К настоящему времени было задействовано около 2000 военнослужащих. Ожидается, что это число удвоится к выходным.

"Трудно сказать, каким будет точное требование... Национальная гвардия может, например, помочь местным правоохранительным органам под контролем государства", - сказал Ленгьел на брифинге в Пентагоне.

По данным департамента здравоохранения, в Соединенных Штатах зарегистрировано около 9 000 случаев заболевания новым коронавирусом, а в штате Нью-Йорк - более 3000.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал вакцинировать американцев, заразившихся коронавирусом, препаратом от малярии. По словам американского президента, это лекарство показало "очень, очень обнадеживающие результаты".

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