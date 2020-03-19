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Трамп хоче лікувати заражених коронавірусом вакциною від малярії

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 18:39
Трамп хоче лікувати заражених коронавірусом вакциною від малярії
Фото: Дональд Трамп (flickr.com lestudio1)

Американський президент наказав якомога швидше почати використовувати гідроксихлорохін для лікування коронавірусу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав вакцинувати американців, що заразилися коронавірусом, препаратом від малярії. Про це повідомляє Independent.

За словами американського президента, ці ліки показали "дуже, дуже обнадійливі результати".

"Негайно, якомога швидше ми повинні отримати це", - заявив Трамп про ліки проти малярії, які виробляються в інших країнах.

Препарат, який мав на увазі Трамп, називається гідроксихлорохін. Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) повинно прийняти його на лікування швидше, ніж буде створена вакцина проти COVID-19, додав президент США.

Комісар FDA Стівен Хан, виступаючи після заяви Трампа, сказав, що препарат від малярії буде випробуваний для лікування COVID-19 "в дуже великому клінічному випробуванні". При цьому автентична вакцина проти коронавірусу буде готова не раніше, ніж через рік, додав Хан.

Нагадаємо, станом на 19 березня, у США зафіксовано понад 10 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.

У США кількість заражених коронавірусом перевищила 10 тисяч Адміністрація Трампа готується до затяжної пандемії на півтора року, - CNN
Новини України Сполучені Штати АмерикилекарстваВакцинамалярияКоронавірус
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