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Команда Трампа хочет разорить Иран посредством плана "максимального давления", - FT

США, Суббота 16 ноября 2024 15:53
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Команда Трампа хочет разорить Иран посредством плана "максимального давления", - FT Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа хочет разорить Иран. Для этого был разработан новый план "максимального давления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным источников, новая администрация Трампа возобновит свою политику "максимального давления", чтобы "обанкротить" Иран и его способность финансировать разработку ядерного оружия.

Более того, анонимные источники издания отметили, что внешнеполитическая команда Трампа будет пытаться усилить санкции против Тегерана, включая жизненно важный экспорт нефти, как только новоизбранный президент вернется в Белый дом.

"Он полон решимости восстановить стратегию максимального давления, чтобы как можно быстрее разорить Иран", - сказал эксперт по национальной безопасности, знакомый с планами Трампа.

Что известно о плане "максимально давления" Трампа

Издание отметило, что этот план ознаменует изменение внешней политики США в период потрясений на Ближнем Востоке после того, как атака ХАМАС 7 октября 2023 спровоцировала волну региональных боевых действий и вывела теневую войну Израиля с Ираном в открытую плоскость.

В то же время, стоит заметить, что во время своей предвыборной кампании Трамп сигнализировал, что хочет заключить соглашение с Ираном.

"Мы должны заключить соглашение, потому что последствия невозможны. Мы должны заключить соглашение", - сказал он тогда.

Позиция Трампа по отношению к Ирану

Напомним, что ранее израильский журналист писал, что у будущего президента США Дональда Трампа есть собственный интерес, чтобы Израиль нанес сокрушительный удар по Ирану.

По его данным, новоизбранный президент хочет, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась до его инаугурации.

РБК-Украина также сообщало, что американский политолог спрогнозировал последствия президентства Трампа для мира.

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