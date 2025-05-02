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США більше не посередник? Україна отримала чітке пояснення Держдепа

П'ятниця 02 травня 2025 20:25
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США більше не посередник? Україна отримала чітке пояснення Держдепа Фото: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна терміново зв'язалась зі спікером Державного департаменту США Теммі Брюс щодо її заяви про зміну підходу до переговорів із Росією та Україною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Що передувало

Напередодні спікер Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із Росією та Україною.

За її словами, обидві сторони мають домовитися самі.

"Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо, за першим покликом, літати по світу, щоб проводити зустрічі і бути посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту", - сказала вона.

Реакція МЗС

За словами Тихого, він терміново зв'язався з речницею Державного департаменту США Теммі Брюс.

Під час розмови було підтверджено, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня: "Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника".

"Це не була нова позиція, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США", - заявив Тихий.

Погрози США

Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо висловив думку, що Сполучені Штати можуть вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’являться перспективи для швидкої угоди між Україною та Росією.

Президент США Дональд Трамп також підтвердив цю можливість, зазначивши, що США можуть припинити участь у переговорах, якщо одна зі сторін буде ставити перепони для досягнення миру.

Крім того, він підкреслив, що наступні кілька днів будуть критично важливими для переговорів про вирішення конфлікту в Україні, зазначивши, що США чинять "значний тиск на Росію" для досягнення мирної угоди.

Тим часом у Європі, за інформацією Financial Times, все більше побоюються, що Трамп скоро відмовиться від участі в мирних переговорах між Києвом і Москвою, використавши мінімальний прогрес як виправдання.

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