США не видят никаких признаков того, что Китай готовится помогать Путину

В США не видят никаких признаков того, что Китай готовится оказать помощь президенту России Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
"Мы изучаем каждую крошку имеющейся у нас информации", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, в США пока не видели ничего, что указывало хотя бы на то, что Китай придерживается другого подхода, когда речь идет о помощи в сфере безопасности. Также речь не идет об усилиях по систематической помощи России в обходе санкций.
Нед Прайс подчеркнул, что замечания министра иностранных дел Китая Ван И указывают на то, что Китай испытывает "определенную обеспокоенность тем, что Россия делает в Украине".
"Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Ван И в пятницу в ООН и осветил последствия, если Китай поддержит вторжение Москвы в суверенное государство", - говорится в отчете Госдепа.
Напомним, что Китай призвал Россию и Украину не допустить "разлив" войны.
Также президент Украины Владимир Зеленский осудил Китай за игнорирование войны в Украине и признал ошибку дипломатов.
Кроме этого, Китай не спешит помогать РФ из-за страха перед санкциями.
Ранее Китай отреагировал на так называемые "референдумы" , которые Россия планирует провести на оккупированных территориях Украины. В Пекине заявили, что все страны заслуживают уважения суверенитета.
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