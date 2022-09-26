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США не видят никаких признаков того, что Китай готовится помогать Путину

Фото: президент РФ Владимир Путин и президент КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В США не видят никаких признаков того, что Китай готовится оказать помощь президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы изучаем каждую крошку имеющейся у нас информации", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, в США пока не видели ничего, что указывало хотя бы на то, что Китай придерживается другого подхода, когда речь идет о помощи в сфере безопасности. Также речь не идет об усилиях по систематической помощи России в обходе санкций.

Нед Прайс подчеркнул, что замечания министра иностранных дел Китая Ван И указывают на то, что Китай испытывает "определенную обеспокоенность тем, что Россия делает в Украине".

"Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Ван И в пятницу в ООН и осветил последствия, если Китай поддержит вторжение Москвы в суверенное государство", - говорится в отчете Госдепа.

Напомним, что Китай призвал Россию и Украину не допустить "разлив" войны.

Также президент Украины Владимир Зеленский осудил Китай за игнорирование войны в Украине и признал ошибку дипломатов.

Кроме этого, Китай не спешит помогать РФ из-за страха перед санкциями.

Ранее Китай отреагировал на так называемые "референдумы" , которые Россия планирует провести на оккупированных территориях Украины. В Пекине заявили, что все страны заслуживают уважения суверенитета.

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