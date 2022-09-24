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Китай призвал Россию и Украину не допустить "разливания" войны

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 20:19
Китай призвал Россию и Украину не допустить "разливания" войны Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Китай в Организации Объединенных Наций призвал Россию и Украину не допустить распространения последствий войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Китая Вана И во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Мы призываем все заинтересованные стороны не допустить распространения кризиса и защитить законные права и интересы развивающихся стран", - сказал он.

Ван И также отметил необходимость дипломатического разрешения ситуации.

Он призвал к "справедливым и прагматичным" мирным переговорам для решения всех глобальных проблем.

"Фундаментальным решением является разрешение законных проблем безопасности всех сторон и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", - сказал он.

Напомним, США предупредили Китай о последствиях, если государство поддержит вторжение России в Украину.

Отметим, что президент Владимир Зеленский осудил Китай за игнорирование войны в Украине и признал ошибку украинской дипломатии из-за недостаточного присутствия представителей Украины в некоторых регионах мира, таких как Карибский бассейн.

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