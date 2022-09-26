ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США не видят никаких признаков того, что Китай готовится помогать Путину

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 23:02
США не видят никаких признаков того, что Китай готовится помогать Путину Фото: президент РФ Владимир Путин и президент КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В США не видят никаких признаков того, что Китай готовится оказать помощь президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы изучаем каждую крошку имеющейся у нас информации", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, в США пока не видели ничего, что указывало хотя бы на то, что Китай придерживается другого подхода, когда речь идет о помощи в сфере безопасности. Также речь не идет об усилиях по систематической помощи России в обходе санкций.

Нед Прайс подчеркнул, что замечания министра иностранных дел Китая Ван И указывают на то, что Китай испытывает "определенную обеспокоенность тем, что Россия делает в Украине".

"Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Ван И в пятницу в ООН и осветил последствия, если Китай поддержит вторжение Москвы в суверенное государство", - говорится в отчете Госдепа.

Напомним, что Китай призвал Россию и Украину не допустить "разлив" войны.

Также президент Украины Владимир Зеленский осудил Китай за игнорирование войны в Украине и признал ошибку дипломатов.

Кроме этого, Китай не спешит помогать РФ из-за страха перед санкциями.

Ранее Китай отреагировал на так называемые "референдумы" , которые Россия планирует провести на оккупированных территориях Украины. В Пекине заявили, что все страны заслуживают уважения суверенитета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Актуальная карта боевых действий в Украине: что изменилось на фронтах
Актуальная карта боевых действий в Украине: что изменилось на фронтах
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны