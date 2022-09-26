США не бачать жодних ознак того, що Китай готується допомагати Путіну
В США не бачать жодних ознак того, що Китай готується надати допомогу президенту Росії Володимиру Путіну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми вивчаємо кожну крихту наявної у нас інформації", - заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
За його словами, в США поки не бачили нічого, що вказувало б хоча б на те, що Китай дотримується іншого підходу, коли йдеться про допомогу у сфері безпеки. Також мова не йде про зусилля щодо систематичної допомоги Росії в обході санкцій.
Нед Прайс підкреслив, що зауваження міністра закордонних справ Китаю Ван Ї вказують на те, що Китай відчуває "певне занепокоєння тим, що Росія робить в Україні".
"Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Ван Ї в п'ятницю в ООН та висвітлив наслідки, якщо Китай підтримає вторгнення Москви до суверенної держави", - йдеться у звіті Держдепу.
Нагадаємо, що Китай закликав Росію та Україну не допустити "розливання" війни.
Також, президент України Володимир Зеленський засудив Китай за ігнорування війни в Україні та визнав помилку дипломатів.
Окрім цього, Китай не поспішає допомагати РФ через страх перед санкціями.
Раніше, Китай відреагував на так звані "референдуми", які Росія планує провести на окупованих територіях України. У Пекіні заявили, що всі країни заслуговують на повагу суверенітету.
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