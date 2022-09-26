США не бачать жодних ознак того, що Китай готується допомагати Путіну

В США не бачать жодних ознак того, що Китай готується надати допомогу президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми вивчаємо кожну крихту наявної у нас інформації", - заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, в США поки не бачили нічого, що вказувало б хоча б на те, що Китай дотримується іншого підходу, коли йдеться про допомогу у сфері безпеки. Також мова не йде про зусилля щодо систематичної допомоги Росії в обході санкцій.

Нед Прайс підкреслив, що зауваження міністра закордонних справ Китаю Ван Ї вказують на те, що Китай відчуває "певне занепокоєння тим, що Росія робить в Україні".

"Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Ван Ї в п'ятницю в ООН та висвітлив наслідки, якщо Китай підтримає вторгнення Москви до суверенної держави", - йдеться у звіті Держдепу.