США видят, что Китай пытается повлиять на предстоящие выборы, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки видели доказательства того, что Китай пытается повлиять на предстоящие выборы в стране.

Об этом рассказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Блинкен заявил, что США видели доказательства попыток Китая "повлиять и, возможно, вмешаться" в предстоящие выборы в США, несмотря на предыдущее обязательство китайского лидера Си Цзиньпина не делать этого.

Блинкен по завершению трехдневного визита в Китай, сказал, что он повторил призыв президента Джо Байдена к Си Цзиньпину во время их саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года не вмешиваться в президентские выборы в США в 2024 году. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет этого делать.

"Мы видели, в общем говоря, доказательства попыток влияния и, возможно, вмешательства, и мы хотим убедиться, что это будет прекращено как можно скорее", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что любое вмешательство Китая в выборы США является абсолютно неприемлемым.

"Я хотел бы убедиться, что они снова услышали это сообщение", - сказал Блинкен.