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США видят, что Китай пытается повлиять на предстоящие выборы, - Блинкен

США, Пятница 26 апреля 2024 18:11
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США видят, что Китай пытается повлиять на предстоящие выборы, - Блинкен Фото: США нашли доказательства, что Китай пытается повлиять на предстоящие выборы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки видели доказательства того, что Китай пытается повлиять на предстоящие выборы в стране.

Об этом рассказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Блинкен заявил, что США видели доказательства попыток Китая "повлиять и, возможно, вмешаться" в предстоящие выборы в США, несмотря на предыдущее обязательство китайского лидера Си Цзиньпина не делать этого.

Блинкен по завершению трехдневного визита в Китай, сказал, что он повторил призыв президента Джо Байдена к Си Цзиньпину во время их саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года не вмешиваться в президентские выборы в США в 2024 году. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет этого делать.

"Мы видели, в общем говоря, доказательства попыток влияния и, возможно, вмешательства, и мы хотим убедиться, что это будет прекращено как можно скорее", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что любое вмешательство Китая в выборы США является абсолютно неприемлемым.

"Я хотел бы убедиться, что они снова услышали это сообщение", - сказал Блинкен.

Выборы США

Напомним, нынешние выборы президента в США запланированы на 5 ноября. Главными претендентами на должность являются действующий президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп.

Недавно крупнейшие медиа-организации США призвали претендентов провести дебаты, ведь до выборов остается все меньше времени, а кандидаты так и не встретились.

Вручение в выборы США

РБК-Украина сообщало, что в настоящее время США сотрудничают со странами Европейского союза по выявлению потенциального вмешательства России в избирательные процессы.

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