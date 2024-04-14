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Крупнейшие медиа США призвали Байдена и Трампа провести дебаты

США, Воскресенье 14 апреля 2024 17:59
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Крупнейшие медиа США призвали Байдена и Трампа провести дебаты Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Крупнейшие медиа-организации США призвали американского президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа, который выдвинул свою кандидатуру на нынешние выборы, к проведению дебатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

ABC News вошло в объединенную группу пяти главных новостных сетей эфирного и кабельного вещания, а также крупнейших теле-, печатных и радиокомпаний, написавших открытое письмо с просьбой к кандидатам в президенты публично принять на себя обязательство принять участие в телевизионных дебатах накануне всеобщих выборов.

Помимо ABC News, письмо к политикам подписали:

  • CBS News,
  • CNN,
  • NBCUniversal News Group,
  • FOX News Media,
  • а также The Associated Press,
  • C-SPAN,
  • NewsNation,
  • Noticias Univision (Univision Network News),
  • NPR,
  • PBS NewsHour,
  • USA TODAY.

"Учитывая, что контуры всеобщих выборов 2024 года приобретают четкие очертания, мы - нижеподписавшиеся национальные новостные организации - призываем вероятных кандидатов в президенты публично взять на себя обязательство принять участие во всеобщих предвыборных дебатах перед ноябрьскими выборами", - говорится в письме.

Этот необычный шаг был сделан на фоне избирательного цикла, во время которого практика дебатов была встречена с неуверенностью как президентом Джо Байденом, так и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Выборы в США

Напомним, выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден.

От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в гонке принимала участие экспосол США в ООН Никки Гейли, но она в начале марта вышла из гонки.

3 марта сообщалось, что согласно опросу, проведенному The New York Times и Сиенским колледжем, в гипотетическом матче-реванше Трамп опережает Байдена на пять пунктов.

А 5 марта Байден и Трамп одержали победу на общенациональных партийных выборах в большинстве штатов. Кандидаты создали предпосылки для исторического реванша на всеобщих выборах в ноябре, несмотря на низкие рейтинги своей популярности.

Как пишет The Economist, согласно усредненным данным опросов, Байден готов поддержать 45% избирателей, Трампа - 44%. В общем, по состоянию на март шансы обоих кандидатов выглядят примерно равными.

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