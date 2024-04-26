США бачать, що Китай намагається вплинути на майбутні вибори, - Блінкен

Сполучені Штати Америки бачили докази того, що Китай намагається вплинути на майбутні вибори в країні.

Про це розповів Державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Блінкен заявив, що США бачили докази спроб Китаю "вплинути й, можливо, втрутитися" у майбутні вибори в США, попри попереднє зобов'язання китайського лідера Сі Цзіньпіна не робити цього.

Блінкен по завершенню триденного візиту до Китаю, сказав, що він повторив заклик президента Джо Байдена до Сі Цзіньпіна під час їхнього саміту в Сан-Франциско в листопаді минулого року не втручатися в президентські вибори в США у 2024 році. Тоді Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не буде цього робити.

"Ми бачили, загалом кажучи, докази спроб впливу і, можливо, втручання, і ми хочемо переконатися, що це буде припинено якомога швидше", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що будь-яке втручання Китаю в вибори США є абсолютно неприйнятним.

"Я хотів би переконатися, що вони знову почули це повідомлення", - сказав Блінкен.