США сотрудничают с ЕС по выявлению вмешательства России в избирательные процессы - Госдеп

Соединенные Штаты Америки сотрудничают со странами Европейского союза по выявлению потенциального вмешательства России в избирательные процессы.

Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Это то, во что мы напрямую вовлечены с нашими партнерами в Европе, в том числе с нашими партнерами в Евросоюзе, чтобы четко отслеживать любые случаи потенциального вмешательства в выборы со стороны враждующих игроков, таких как Россия", - отметил представитель Госдепа США.

Комментируя обвинения в адрес России во вмешательстве в работу Европейского парламента и предстоящих в июне выборов, Ведант отметил, что США и Евросоюз отслеживают эти процессы.

Пропаганда России в ЕС

Напомним, что недавно премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что РФ подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды. По его словам, было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети.

Представитель бельгийского премьера рассказал журналистам, что это было сказано в контексте введения Чехией санкций против новостного сайта "Голос Европы". Посредством него также распространялась российская пропаганда.

Так, 27 марта Чехия ввела санкции против бывшего украинского нардепа, предателя Виктора Медведчука. Причиной стала злонамеренная деятельность кума российского диктатора Владимира Путина, которая была связана с компанией "Голос Европы", которая занимается пророссийской пропагандой.

Также чешская служба безопасности сообщила, что Россия влияет на территории государств ЕС и пытается влиять на политические процессы.

К тому же, недавно сообщалось, что прокуратура Бельгии расследует вмешательство России в европейскую политику.

Премьер-министры Бельгии и Чехии Александер Де Кроо и Петр Фиала накануне саммита лидеров ЕС призвали ввести новые санкции против России в связи с попытками страны-агрессора вмешаться в выборы в Европарламент.

Недавно президент Европарламента Роберта Мецола предупредила об угрозе дезинформации со стороны РФ, Китая и Ирана во время выборов в Европарламент.

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